Scooterrijder overleden na aanrijding in Amsterdam, auto rijdt door

Zaterdagavond heeft er zich rond 23.20 uur een ernstige aanrijding met dodelijke afloop plaatsgevonden op de Tweede Hugo de Grootstraat. 'De vermoedelijke veroorzaker en bestuurder van een personenauto is doorgereden', zo meldt de politie zondagmiddag.

Scooterrijder en fietser aangereden

Een personenauto reed volgens getuigen vanaf de Jan van Galenstraat de Tweede Hugo de Grootstraat in. Daar verloor de automobilist, kennelijk de macht over het stuur en reed aan de overzijde van de weg een scooterrijder en fietser aan, die in de tegenovergestelde richting reden.

Scooterrijder (20) overleden

De 20-jarige bestuurder van de scooter werd direct door omstanders gereanimeerd, die reanimatie werd later door hulpverleners overgenomen. Het slachtoffer werd naar een ziekenhuis overgebracht en overleed daar aan zijn verwondingen.

Fietser gewond

De fietser raakte ook gewond en is naar een ziekenhuis overgebracht. Zijn toestand is nog onbekend.

Foto doorrijdende auto door omstander gemaakt

Een omstander had heel snel gehandeld en direct een foto gemaakt van de doorrijdende personenauto. Politiemensen troffen later, in de binnenstad de bewuste personenauto aan. Politiemensen zijn druk bezig om de verdachte op te sporen.

Onderzoek

Forensisch specialisten hebben op de locatie van de aanrijding het sporenonderzoek gedaan. Een specialistisch team van politiemensen heeft deze ernstige zaak in behandeling.