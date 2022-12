Defensie brengt af te stoten F-16’s vanuit VS naar Europa

Defensie brengt vanaf vandaag, dinsdag 13 december, 11 af te stoten F-16’s over van Florida naar Europa. Dit meldt het ministerie van Defensie dinsdag.

Charleroi

'De toestellen vliegen samen met 2 tankvliegtuigen naar de Azoren. Vanaf daar gaan zij donderdag door naar Charleroi. De straaljagers worden daar voorlopig gestald en in vliegwaardige conditie gehouden', aldus het ministerie .

Opleiding

De F-16’s werden in de Verenigde Staten gebruikt voor de opleiding van Nederlandse vliegers. Nu de luchtmacht de overstap maakt naar de F-35, zijn de toestellen daar niet langer voor nodig. De F-16’s zijn verkocht aan de firma Draken International. Het bedrijf wil ze inzetten als ‘oefenvijand’.

Onderhoud nodig

Er is vertraging ontstaan bij de overdracht. Om de toestellen in vliegwaardige conditie te houden, is daarom onderhoud nodig. Dat gebeurt bij Sabena, op het vliegveld van Charleroi. Die Belgische maatschappij doet vaker onderhoud aan de Nederlandse F-16’s.