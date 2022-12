Uitbreiding internationale samenwerking aanpak drugsuithalers

Sinds kort neemt Nederland de strafvervolging over van minderjarige uithalers – van drugs - die zijn aangehouden in België. Dit gebeurt op basis van een nieuwe jeugdregeling en de Nederlandse uithalerswet. In oktober en november is een aantal uithalers veroordeeld tot jeugddetentie en resocialisatietrajecten. Inmiddels zijn vijf minderjarige jongeren overgebracht van België naar Nederland. Zij zitten in ons land hun straf uit.

Samen met de jonge uithalers, verhuizen ook hun strafdossiers van het Openbaar Ministerie (OM) van België naar dat van Nederland. Dit gebeurt op initiatief van de Landelijke Eenheid van de Nederlandse politie en de Federale Politie van België, in samenwerking met de OM’s in Nederland, waaronder het Parket Rotterdam.

In de haven

Het gaat hier om de intensivering van een samenwerkingsverband tussen Nederland en België, in het kader van de aanpak van de drugscriminaliteit in de havens van Antwerpen en Rotterdam. Regelmatig arresteert de Belgische politie uithalers van drugs. Deze jongeren zijn voornamelijk afkomstig uit Amsterdam, Rotterdam en Almere. De politie treft deze uithalers aan in de haven, op drugsgevoelige plekken waar bijvoorbeeld fruit of koffie uit Zuid-Amerika wordt overgeladen. In sommige gevallen zijn jongeren geronseld om voor een groep te gaan werken. Een jongere die eenmaal in die criminele wereld is beland, komt er bijna niet meer uit.

Strafbaar

Een minderjarige uithaler wordt vanaf nu in Nederland vervolgd voor de in België gepleegde feiten. Sinds begin 2022 is het Nederland ook strafbaar om op een haventerrein te zijn zonder duidelijke reden. Dit maakt deze nieuwe aanpak mogelijk. Voorheen konden minderjarige uithalers in Nederland alleen een boete krijgen van € 95.

Recidive

Door deze verandering in de samenwerking geven België en Nederland niet alleen een signaal af, het verbetert ook de informatiepositie van beide landen. Daarnaast kan het OM in Nederland forsere straffen eisen, bijvoorbeeld omdat er sprake is van recidive over landsgrenzen heen. Vaak zijn jongeren die worden opgepakt in de haven Antwerpen, eerder al aangehouden in de haven van Rotterdam.