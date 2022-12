Salarisadministratie zelf doen of uit laten besteden? Dit zijn de voor- en nadelen van allebei

Salarisadministratie is iets waar elk bedrijf aan moet denken maar ook iets waar je eigenlijk helemaal niet aan zou willen denken. Salarisadministratie kan je binnen je bedrijf doen, maar je kunt het ook uitbesteden. Zowel het zelf doen als uitbesteden brengt voor- en nadelen met zich mee, maar in de praktijk zien we dat de nadelen van het zelf doen best groot kunnen zijn.

Voor- en nadelen

Daarom kiezen veel bedrijven voor het uitbesteden van salarisadministratie. Je laat zo je salarisadministratie doen door een ander bedrijf wat er veel vanaf weet en hoeft er dus zelf niet aan te denken. Zowel het zelf doen van je salarisadministratie als het laten uitbesteden heeft voor- en nadelen. Om je te helpen met kiezen zijn hier de voor- en nadelen van allebei.

Zelf je salarisadministratie doen

Een voordehandliggende optie is om je salarisadministratie binnen je bedrijf te doen. Je kunt het zelf doen of het een medewerker laten doen. Dit brengt voordelen met zich mee. De kosten voor dit werk zullen namelijk lager zijn dan wanneer je het uitbesteedt. Je bent ook niet afhankelijk van een dienstverlener, je kan gewoon alles zelf doen en je bepaalt zelf hoe je dat doet. Veel meer voordelen van het zelf doen van je salarisadministratie zijn er echter niet, en het brengt een aantal nadelen met zich mee.

Zelf je salarisadministratie doen kost je meer tijd, die je waarschijnlijk liever aan iets anders had besteed. Als bedrijf heb je namelijk focus op iets anders dan salarisadministratie, en deze administratie vormt eigenlijk een obstakel die je het liefst weg hebt. Om je salarisadministratie te doen moet je software gebruiken, die je moet leren kennen wat tijd en geld kost. Je hebt veel kennis nodig voor dit werk en als je fouten maakt kan het je duur komen te staan. Als je iemand in dienst hebt voor je salarisadministratie maar deze persoon meldt zich onverwachts ziek, ziet je plotseling zonder iemand die dit werk kan doen en zit je in de problemen. Wat kan helpen met het zelf doen van salarisadministratie is een Salesforce koppeling.

Je salarisadministratie uit laten besteden

De andere optie is om je salarisadministratie uit te laten besteden. Als voordelen brengt dit met zich mee dat je tijd bespaart, je salarisadministratie in de handen is van een bedrijf wat goed weet hoe het moet, en het altijd goed geregeld wordt. Salure is in bezit van het ISAE 3402 certificaat, waardoor je kwaliteit en integriteit van het werk beschermd wordt. Ook heb je zelf geen kennis nodig over onderwerpen rondom salarisadministratie.

De lijst van nadelen van het uit laten besteden van salarisadministratie is korter. Het maken van deze keuze zal hogere kosten opleveren en je hebt minder kans om zelf kennis op te bouwen over salarisadministratie.