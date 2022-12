Een veiliger magazijn: tips and tricks

Wie investeert in het veiliger maken van het magazijn, plukt hier op korte én lange termijn veel vruchten van. Er zijn niet voor niets strenge regels als het gaat om werkzaamheden in een magazijn.

Tankdouche

Zo is een tankdouche in veel gevallen verplicht om zo aan alle veiligheidseisen te voldoen. Er zijn meerdere manieren waarop het voor jou ook mogelijk is om een veiliger magazijn te creëren: hier lees je alle tips en tricks.

Ontdek de waarde van antislip treden

Vrijwel ieder magazijn heeft ermee te maken: trappen. En deze trappen kunnen voor heel wat ongelukken zorgen. Een manier om ongevallen te voorkomen is door te kiezen voor anti slip industrieel: dit zijn krachtige anti-slip treden die zijn vervaardigd van polyester, versterkt met fiberglasvezels en aluminium korrel. Het gebruik van deze hoogwaardige materialen zorgt voor een sterk en veerkrachtige anti-slip traptreden. Je kunt ze bestellen in diverse kleuren en korrelgroottes, maar ook helemaal op maat voor de trappen in jouw magazijn.

Veiligheidshaken voor scheepsbouw, offshore industrie en meer

Een veiliger magazijn begint bij het aanschaffen van goede preventieve veiligheidsproducten. Onder andere veiligheidshaken horen hierbij. Kabels, draden en slangen kunnen hiermee veilig worden opgehangen en weggewerkt. De haken zijn gemaakt van sterke materialen: de uiteenlopende maten hebben ieder hun eigen draagkracht. Werkzaam in een elektriciteitscentrale, scheepsbouw, offshore industrie of petrochemie? Dan zijn goede veiligheidshaken onmisbaar.

Maak kennis met Lockout Tagout: de oplossing voor elektrische gevaren

Ook handig: het Lockout Tagout pakket. Veel ongelukken op de werkvloer kunnen hierdoor worden voorkomen. Herstelwerkzaamheden en onderhoudswerken aan installaties zoals machines en krachtbronnen zijn niet zonder gevaar. Lockout Tagout is een handige manier om te voorkomen dat energie op een onverwachte manier vrijkomt en voor ongevallen zorgt. Online kun je heel gemakkelijk de lockout voor elektrische gevaren bestellen.

Maak duidelijke regels

De veiligheidseisen kunnen verschillen per locatie, maar veel bedrijven hebben een tal van zaken gemeen. Zo zijn er speciale opleidingsprogramma’s voor specifieke functies en is er aandacht voor een opgeruimd magazijn. Het is belangrijk om duidelijke regels te maken over het gebruik van diverse gebieden binnen het magazijn. Waar mag geparkeerd worden, waar staan afvalbakken en welke gebieden vragen om extra veiligheidsmaatregelen? Het is belangrijk om hier aandacht aan te besteden en dit ook duidelijk te communiceren naar alle magazijnmedewerkers. Op deze manier is er voor iedereen duidelijkheid en worden veiligheidsregels ook een stuk beter opgevolgd.