Een dode én twee zwaargewonden na ernstig verkeersongeval in Oss

Op de Megensebaan heeft zich in de nacht van zondag op maandag een ernstig verkeersongeval voorgedaan tussen twee auto’s. Drie kinderen (8,12 en 14) uit een van de auto’s werden zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Een van hen (14) is helaas komen te overlijden . De politie hield twee mannen (18) uit de andere auto aan op verdenking van het veroorzaken van het verkeersongeval.

Aanrijding

Hulpdiensten kregen vannacht melding van het verkeersongeval. Op de kruising van de Megensebaan met Singel 1940 – 1945 ontstond rond 01.20 uur een aanrijding tussen twee personenauto’s. In één van de twee betrokken auto’s zat een gezin uit Oss: twee ouders en hun drie kinderen (8,12 en 14). De drie kinderen waren zwaargewond als gevolg van de aanrijding en zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Een van de ouders raakte lichtgewond. In het ziekenhuis is het 14-jarige kind overleden.

Aanhoudingen

De inzittenden van de andere auto waren twee 18-jarige mannen uit resp. Megen en Berghem. Zij liepen lichte verwondingen op én zijn na behandeling in het ziekenhuis aangehouden op verdenking van het veroorzaken van het verkeersongeval waarbij (fataal) letsel is veroorzaakt. Daarnaast was er bij beide verdachten indicatie van alcoholgebruik. De politie onderzoekt wie van de twee verdachten de bestuurder is geweest tijdens het verkeersongeval.

Onderzoek

Na de aanrijding deden verkeersspecialisten van de politie uitgebreid onderzoek naar de exacte toedracht op de plek waar het verkeersongeval gebeurde. De precieze toedracht zal echter uiteindelijk moeten blijken uit het analyseren van de onderzoeksbevindingen. Het totale onderzoek (waaronder het analyseren van de onderzoeksbevindingen) gaat naar verwachting nog geruime tijd in beslag nemen.