SMS-bom verstuurd naar jonge klanten van drugsdealers

De actie komt voort uit een onderzoek naar de handel in verdovende middelen. In november werden twee vermoedelijke drugsdealers aangehouden. Zij zitten nog in voorarrest. Hun telefoons zijn in beslag genomen en daarin werden honderden telefoonnummers aangetroffen. Het lijkt vooral te gaan om klanten tussen de 17 en 23 jaar, de zogenoemde ‘weekend- en feestgebruikers’.

In samenspraak met het Openbaar Ministerie zijn de telefoonnummers daarom gebruikt om eenmalig een sms-bericht aan te versturen. De ontvangers zijn niet geregistreerd in de politiesystemen, ze hoeven niet te vrezen voor een sanctie. Wel is het belangrijk dat ze gaan nadenken over hun drugsgebruik.