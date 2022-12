Inklimmer overleden bij noodlottig ongeval Hoek van Holland

Vrijdagavond rond 18:45 uur is een man overleden bij een noodlottig ongeval op het terrein van een ferryterminal. De man was onbevoegd op het terrein van de terminal en hield zich vast aan een vrachtwagen. De man kwam bij het oprijden van het schip op een verkeerde plek terecht. Eerste hulp mocht helaas niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plekke.

Vrijdagavond kreeg de politie melding van een reanimatie aan de Slachthuisweg in Hoek van Holland. De man kwam fataal terecht tussen de vrachtwagen en het schip. De politie onderzoekt het tragische incident. De forensische opsporing heeft sporen veilig gesteld om dit onderzoek te helpen. De politie doet onderzoek naar de identiteit van de man. Een tweede persoon die ook onbevoegd op een andere trailer zat, is aangehouden en gehoord over de toedracht.