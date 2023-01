Duitsland neemt leiding militaire macht NAVO

De Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) van de NAVO werd in 2014 opgericht als kern van een versterkte NAVO-Reactiemacht, na de illegale annexatie van de Krim door Rusland en crises in het Midden-Oosten. Duitsland neemt het stokje over van Frankrijk, dat in 2022 de troepenmacht leidde. Als reactie op de volwaardige invasie van Oekraïne in februari van dit jaar door Rusland, heeft de NAVO onderdelen van de VJTF ingezet in Roemenië tijdens de allereerste collectieve verdedigingsmissie van de eenheid.

"Duitsland is een belangrijke bondgenoot en we danken Duitsland voor het leiden van de VJTF in 2023", zei NAVO-woordvoerder Oana Lungescu. “Aangezien de illegale oorlog van Rusland in Oekraïne de vrede en veiligheid in Europa blijft bedreigen, mag er geen twijfel bestaan ​​over de vastberadenheid van de NAVO om elke centimeter van het geallieerde grondgebied te beschermen en te verdedigen. De VJTF is de first responder van de NAVO en een belangrijk onderdeel van onze collectieve verdediging. Het leiderschap van Duitsland is een sterk bewijs van zijn inzet en capaciteiten”, zei mevrouw Lungescu.

De VJTF is het hoogste gereedheidselement van de NAVO-Reactiemacht. De leiding en het lidmaatschap van de VJTF rouleren jaarlijks tussen de bondgenoten. In 2023 zal de VJTF-landmacht ongeveer 11.500 duizend troepen omvatten, met als kern de Panzergrenadierbrigade 37. In totaal zullen negen NAVO-bondgenoten (België, Tsjechië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Duitsland, Nederland, Noorwegen, Slovenië) bijdragen. Tot de belangrijkste eenheden behoren het Duitse Panzerbataillon 393, Artillerielehrbataillon 345, Versorgungsbataillon 131 en Transporthubschrauberregiment 30. Voor het eerst leidt Duitsland ook het door de VJTF aangewezen Special Forces-commando.