Afvuren noodsignaal op de Stille Oceaan wordt 23-jarige man fataal

Een bemanningslid van een Nederlands zeilschip, een 23-jarige man uit Delft, is tijdens de jaarwisseling overleden na het afvuren van een flare (noodsignaal) op de Stille Oceaan.

Het zeilschip voer op de Stille Oceaan toen de 23-jarige man iets na middernacht een flare afvuurde als alternatief voor vuurwerk. De flare ontplofte in de hand van de man. Reanimatie en contact met een noodarts via satelliettelefoon mocht niet meer baten.

Het zeilschip met vier Nederlandse opvarenden was onderweg van Curaçao naar Tahiti. Het schip vaart nu naar de dichtstbijzijnde haven.

Onderzoek

De Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid doet onderzoek naar de toedracht van het incident. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is geïnformeerd en oriënteert zich op een mogelijk onderzoek. Of het tot een onderzoek komt, beslist de Raad op een later moment.