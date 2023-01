Creëer in 4 eenvoudige stappen een droom slaapkamer

Een slaapkamer om heerlijk in weg te dromen, dat is toch wat iedereen wil? Je brengt veel tijd door in je slaapkamer. Niet alleen om te slapen, maar misschien ook als je even rustig een boek wil lezen. Hoe fijn is het dan als je dat kan doen in je droom slaapkamer. Lees snel verder hoe je in 4 eenvoudige stappen de slaapkamer van je dromen creëert.

Stap 1: Fijne verlichting

De eerste stap is verlichting. Verlichting speelt namelijk een grote rol in het creëren van een fijne, serene sfeer en deze sfeer is precies waar je naar op zoek moet gaan voor in je slaapkamer. Kies voor een prachtige tafellamp op je nachtkastjes . Draai hier lichtbronnen in met een warme tint. Hierbij kun je nog wel fijn een boek of tijdschrift lezen, maar het geeft ook een fijne uitstraling in je slaapkamer. In veel slaapkamers zien we plafondlampen terug, maar kies eens voor een mooie hanglamp met een natuurlijke look. Ga voor een lamp in een naturel kleur gemaakt van bamboe of rotan of kies voor verlichting vervaardigd uit glas.

Stap 2: Kleurrijk

Kleur doet erg veel voor de ruimte. In andere woonruimtes ben je misschien meer geneigd om kleur terug te laten komen, maar ook in de slaapkamer is kiezen voor kleur een goede keuze. Wel is het handig om het enigszins rustig te houden, om zo de serene sfeer te behouden. Houd je van een beetje kleur? Schilder dan één muur in een opvallende kleur en laat deze kleur terugkomen in accessoires. Ben je meer fan van een rustig kleurenpalet, schilder dan alle muren in een fijne beige kleur en kies voor één accentkleur voor de accessoires in je slaapkamer.

Stap 3: Spiegeltje spiegeltje

Een spiegel is een echte must in je slaapkamer. Niet alleen om je outfit en kapsel te checken maar ook om de slaapkamer ruimtelijker te laten ogen. Met een spiegel lijkt de kamer namelijk een stukje groter. Zeker als je een kleine slaapkamer hebt is een spiegel dus een goed idee. In de collectie van Richmond Interiors vind je stijlvolle exemplaren waarmee je van je slaapkamer een echte droomruimte maakt. Ga bijvoorbeeld voor een langwerpige spiegel die bestaat uit allemaal kleine spiegeltjes of kies voor een ronde spiegel met een goudkleurige rand.

Stap 4: Accessoires

Naast een spiegel zorgen andere accessoires in je slaapkamer voor de finishing touch. Hang naast de spiegel een of twee wandplankjes waar je mooie ornamenten en een sieradendoos op neerzet. Met een aantal stijlvolle kussens en een plaid op je bed creëer je een echt hotelgevoel. En wist je dat je door bepaalde planten een betere nachtrust hebt? Kamerplanten zuiveren namelijk de lucht en zorgen zo voor minder stress. Geef daarom dus een of meerdere planten een plek in je slaapkamer en droom zacht!