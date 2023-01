FNV: Bonden en Verbrugge Terminals eens over loonsverhoging van 11 % na acties

Werknemers in de haventerminals van Verbrugge in Terneuzen en Vlissingen kunnen dit jaar een loonsverhoging van zo’n 11 % tegemoet zien. Dat is gelijk aan de te verwachten inflatie over heel 2022 volgens de CBS-index. Dat exacte inflatiecijfer wordt morgen bekend gemaakt. Ook voor de komende jaren blijven de salarissen meestijgen met het inflatiepeil en voor 2024 komt daar bovendien nog eens 1,5 % extra bij. Door deze afspraak zijn verdere acties bij Verbruggen Terminals voorlopig opgeschort.

Overeenstemming

Vakbonden FNV Havens en CNV Vakmensen kwamen vanmiddag tot overeenstemming met Verhagen over de lonen nadat de werkgever vorige maand had aangegeven de automatische prijscompensatie die in de cao was afgesproken niet te willen volgen. Die zou neerkomen op 17 % extra loon, waar Verbrugge niet verder wilde gaan dan 7 %. In reactie daarop voerden werknemers voor het eerst in de geschiedenis van het bedrijf actie. Volgens de FNV ligt er nu een afspraak op tafel die beter recht doet aan alle partijen.

Koopkracht

John Klijn, bestuurder FNV Havens: ‘We hebben ons best gedaan om uit de impasse te komen en volgen daarom nu het inflatieniveau gerekend over heel 2022 volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, in plaats van die van oktober. We kunnen de koopkracht van werknemers daardoor grotendeels op peil houden. Omdat we wel vinden dat belofte schuld maakt hebben we kunnen afspreken dat er voor 2024 1,5 % extra salaris bovenop het inflatiepeil komt. Dat hebben de werknemers afgedwongen door met acties op te komen voor hun belangen. Zij hebben nu ook het laatste woord over het voorstel dat er nu ligt.’

Leden stemmen

Bij Verbrugge Terminals werken 450 mensen waarvan er 370 onder de collectieve cao Havens vallen. De cao-afspraken die nu besproken zijn, gaan per 1 januari 2023 in en lopen tot en met 31 december 2024. De leden van de FNV krijgen vanaf dinsdag de gelegenheid om te stemmen over het gehele pakket aan arbeidsvoorwaarden.