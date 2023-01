Minder incidenten, meer aanhoudingen tijdens oud en nieuw

‘Ik kan onmogelijk met een tevreden gevoel terugkijken’, zegt Peije de Meij, coördinator jaarwisseling bij de politie, over de drukste avond van het jaar. ‘Daarvoor heb ik teveel ellende gezien en teveel geweld tegen hulpverleners.’

Gehoorschade

In totaal kregen 155 agenten te maken met geweld. In meerdere plaatsen zijn hulpverleners bekogeld met zwaar vuurwerk, met verwondingen en gehoorschade als gevolg. In Den Haag raakten meer dan tien politieagenten gewond. Een aantal moest voor medische behandeling naar het ziekenhuis.

Voorkomen

Toch lag het totaal aantal incidenten waarbij de politie in actie moest komen een stuk lager dan gemiddeld in voorgaande jaren (14.806 incidenten, -19,7 procent). Vooral in de categorieën ‘vuurwerk’ (-51,7 procent), vernieling (-33,5 procent) en overlast (-19,2 procent registreerde de politie fors minder incidenten.

De Meij: ‘De politie heeft in aanloop naar de jaarwisseling veel gedaan om incidenten te voorkomen. We hebben onze netwerken in buurten en wijken aangesproken en mogelijke raddraaiers opgezocht. Ook hebben we door intensieve opsporing een recordhoeveelheid verboden vuurwerk van de straat gehouden. Waar het toch uit de hand dreigde te lopen, lukte het door snel ingrijpen in veel gevallen de lont uit het kruitvat te halen. Massale openbare ordeverstoringen bleven mede hierdoor uit.’

Verantwoordelijkheid

Voor welk deel de daling van incidenten aan deze politie-interventies kan worden toegeschreven, valt volgens De Meij niet te zeggen. ‘Ook het regenachtige weer tijdens de eerste helft van de avond kan een rol hebben gespeeld. Ik hoop vooral dat veel mensen simpelweg zelf hun verantwoordelijkheid hebben genomen en er een feestelijke avond van hebben gemaakt.’

Aanhoudingen

Tijdens oudjaarsavond en de vroege nieuwsjaarsochtend zijn 771 mensen aangehouden, tegen gemiddeld 709 tijdens de afgelopen vier jaar. De aanhoudingen betreffen voornamelijk openbare-orde-incidenten, zoals openbaar dronkenschap of overlast in horecagebieden, en rijden onder invloed. De toename is verklaarbaar. De afgelopen twee jaren was er sprake van een lockdown, waardoor bijvoorbeeld horeca gesloten was.

Niet geslaagd

Eerder sprak De Meij over deze jaarwisseling als een ‘ultieme test’. Die test krijgt wat de politie betreft geen voldoende. ‘We moeten kijken naar een ander soort jaarwisseling. Ik zie het liefst dat vuurwerk in de toekomst alleen nog maar tijdens professionele shows wordt afgestoken. De productie van zwaar vuurwerk moet met eenduidige Europese regels bij de bron worden aangepakt. En handelaars in Cobra’s en vergelijkbare explosieven zouden als wapenhandelaars moeten worden aangepakt en bestraft. Daarover gaan we met politiek en bestuur in gesprek.’