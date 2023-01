Bewoner (36) gewond na steekincident in woning, bewoonster (34) aangehouden

Zaterdagavond heeft in een woning aan de Kokmeeuwstraat in Dordrecht om 22.40 uur een steekincident plaatsgevonden. 'De mannelijke bewoner raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De vrouwelijke bewoner is aangehouden', zo meldt de politie zondag.

Onderzoek

De 36-jarige bewoner is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwonding en heeft toen het ziekenhuis weer verlaten. De 34-jarige bewoonster is aangehouden. Gisteravond heeft de Forensische Opsporing onderzoek gedaan in de woning. De politie doet nader onderzoek naar wat er zich in de woning heeft afgespeeld.