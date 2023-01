Automobilist (16) opgepakt na levensgevaarlijke rit

De politie zag in de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 januari een auto met hoge snelheid door Gilze rijden. Met enorm hoge snelheden probeerde deze automobilist vervolgens aan de agenten te ontkomen. Uiteindelijk werd hij na een achtervolging te voet aangehouden. Wat bleek, de bestuurder was pas 16 jaar oud.

Een auto reed rond 03.30 uur de agenten tegemoet ter hoogte van de Ridderstraat. Na het passeren van de politie, verhoogde het voertuig zijn snelheid. De afstand tussen de politieauto en de andere auto werd in een korte tijd fors groter. De politie reed achter de bestuurder aan om hem te controleren. Dit lukte niet zomaar, want de auto reed in de 30 km/u-zones met een snelheid van ruim 100 km/u. Om de bestuurder duidelijk te maken dat hij moest stoppen, werd zowel het stopteken als de blauwe zwaailichten aangezet. Ook nu besloot de bestuurder niet te stoppen.

Aanhouding

Nadat het voertuig met enorme snelheden door verschillende straten reed, nam hij ter hoogte van de Burgemeester Krollaan in tegengestelde richting de rotonde. Ook werden geslotenverklaringen genegeerd en reed hij tegen het verkeer in. Ter hoogte van de garageboxen bij de Burgemeester van Poppelstraat reed de bestuurder zich klem. De bestuurder sprong de auto uit en rende snel weg. Na een korte achtervolging kon hij worden aangehouden. De bestuurder bleek een 16-jarige jongen uit Gilze. Hij werd aangehouden en zit vast voor verder onderzoek. Bij hem werden vermoedelijk harddrugs aangetroffen en een mes. Deze zijn in beslag genomen. Hoe het kan dat de jongen de beschikking had over een auto wordt onderzocht.