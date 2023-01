Elf leden harde kern Feyenoord door politie thuis aangehouden

Bedreiging, belediging, intimidatie en brandstichting

'Ze worden verdacht van bedreiging, belediging, intimidatie en brandstichting. Het gaat om de schokkende spandoeken die werden getoond in Tirana, de bekladding van de woning van de wethouder en de bekladding en brandstichting bij de sportschool van de voorzitter van de Roze Kameraden', aldus de politie. Anderhalf jaar lang deed een team rechercheurs van de Rotterdamse politie onderzoek naar allerlei voetbalgerelateerde misdrijven. Vorig jaar werden hier al 45 verdachten voor aangehouden.

Voordeur eruit

Op elf huisadressen ging vanmorgen met een klap de voordeur eruit, toen aanhoudingseenheden binnen traden om de mannen van hun bed te lichten. Team Parate Eenheid en diverse ondersteuningsgroepen uit het land hielden vrijdagochtend vroeg elf mannen aan voor hun betrokkenheid bij de spandoeken in Tirana, de bekladding van het huis van wethouder Simons en de bekladding en brandstichting van een sportschool aan de Brielselaan.

Enorme impact

Op de spandoeken die mei vorig jaar in Tirana aan het publiek en op social media werden getoond, stonden grove beledigingen en doodsbedreigingen aan het adres van burgemeester Aboutaleb, zijn dochter, voorzitter van de Roze Kameraden Paul van Dorst. Het gaat om mannen tussen de 21 en 36 jaar uit Rotterdam, Den Haag, Arnemuiden, Uden en Rijswijk.

Onderzoek in de luwte

De aanhoudingen zijn het gevolg van een onderzoek dat al anderhalf jaar, voornamelijk in de luwte, gaande is. Een team van rechercheurs is vrijgemaakt om zich volledig op voetbalgerelateerde misdrijven te richten. 'Het gaat om juridisch gezien kleine vergrijpen, openbare orde feiten, zoals vernieling of belediging. Maar het zijn vergrijpen met een enorme impact. Je huis is je veilige haven. Als dat volledig wordt ondergekalkt met discriminerende en dreigende teksten doet dat enorm veel met je gevoel van veiligheid', licht de teamleider toe.

Muurschildering van Berghuis

De afgelopen jaren deden zich allerlei van dit soort intimiderende vergrijpen voor. De muurschildering van Berghuis, de jonge Groningen supporter die werd beroofd van zijn broekje en in blote benen naar huis moest, de steen door de ruit van een Vlaardingse persfotograaf, de ‘speurtocht’ langs de huizen van voorstanders van Feyenoord City.

Eerdere al 45 aanhoudingen

'In al deze zaken en meer hebben we de afgelopen anderhalf jaar aanhoudingen gedaan, 45 in totaal', vertelt de teamleider. 'We hebben de aanhoudingen niet allemaal in de media gebracht omdat dat voor het onderzoek nog even handiger was. Maar nu we deze grote slag hebben geslagen, is dit het moment om een duidelijk signaal af te geven aan mensen die het voetbal onveilig maken: jullie gedrag is onacceptabel, wij zitten er bovenop.'

Ondermijnend effect

Naast de strafrechtelijke vervolging wordt ook gekeken of er vanuit de KNVB een stadionverbod kan worden opgelegd. 'We moeten mensen die het voetbal verpesten voor de gewone, goede supporter van alle kanten maximaal aanpakken. We werken nauw samen met de KNVB, Feyenoord, de gemeente en het OM om het voetbal gastvrij, veilig en toegankelijk te houden voor iedereen die ongestoord van een wedstrijd wil genieten. Deze aanhoudingen leveren daar een bijdrage aan', aldus de teamleider.