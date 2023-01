Twee vrouwen neergeschoten bij winkelcentrum Zwijndrecht, 1 slachtoffer overleden

Zaterdagmiddag even voor 14.00 uur zijn op een parkeerplaats bij het winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht twee vrouwen neergeschoten. Dit meldt de politie zaterdag.

Overleden

Eén van de neergeschoten vrouwen is ter plaatse komen te overlijden. De andere vrouw is zwaargewond geraakt en met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. Het schietincident gebeurde even voor 13.50 uur. De politie kwam met meerdere eenheden ter plaatse. Het was op dat moment druk bij het winkelcentrum.

Parkeerplaats afgesloten

De politie heeft de parkeerplaats met linten afgesloten en is een onderzoek begonnen. Daarbij is de politie ook nog op zoek naar de dader. Forensische rechercheurs zijn bezig om sporen veilig te stellen.