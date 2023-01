Man (23) overleden na ernstige aanrijding Den Haag

Vrijdagavond 20 januari is in Den Haag een 23-jarige man uit Delft komen te overlijden na een aanrijding tussen twee voertuigen. 'Dit gebeurde op de Koningskade op de kruising met Javastraat/Wassenaarseweg in Den Haag', zo meldt de politie zaterdag.