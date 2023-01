Auto belandt na botsing tegen boom in sloot in Son en Breugel

In de nacht van zaterdag op zondag werden de hulpdiensten rond 01.55 uur gealarmeerd voor een verkeersongeval op de Sonniuswijk in Son en Breugel.

Sloot

Een automobilist botste met zijn personenauto aan de linkerkant van de weg op een boom en kwam vervolgens aan de rechterkant van de weg in een sloot tot stilstand.

Automobilist zelf uit auto gekomen

Op aanwijzingen van de ambulancemedewerkers wist de automobilist zijn voertuig te verlaten. De brandweer stelde het voertuig veilig en veegde de brokstukken bij elkaar. De in allerijl gealarmeerde traumahelikopter is niet meer ter plaatse geweest, de man is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd. De politie onderzoekt nog of de automobilist onder invloed was van alcohol ten tijde dat hij het voertuig bestuurde.