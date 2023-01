Inspectie: Veel ongelukken bij installatie zonnepanelen, 4 doden

'Onvoldoende veiligheidsmaatregelen'

'Installateurs nemen onvoldoende maatregelen om veilig te werken. Bij controles van de Nederlandse Arbeidsinspectie werd in meer dan 70 procent van de gevallen de Arbowet overtreden', aldus de Arbeidsinspectie die vindt dat er meer aandacht moet komen voor veiligheid in deze sector en daarom het aantal inspecties gaat opschroeven.

Valgevaar

De Nederlandse Arbeidsinspectie krijgt jaarlijks tientallen meldingen over de risico’s binnen deze sector. Ruim de helft gaf de afgelopen anderhalf jaar aanleiding tot opvolging door middel van een inspectie. De Arbeidsinspectie constateert dat valgevaar de rode draad is in het aantal meldingen, het aantal geconstateerde overtredingen en het aantal arbeidsongevallen.

Letsel

In 80 procent van de ongevallen was er sprake van monteurs die door of van het dak vielen. In meer dan de helft van de gevallen liepen de slachtoffers 1 of meerdere botbreuken op. 20 procent kreeg te maken met hoofdletsel en in 10 procent van de gevallen hield de monteur blijvend letsel over aan het ongeval.

Ontbreken van steigers, leuningen of dakrandbeveiliging

Uit meer dan 150 inspecties en ongevalsonderzoeken blijkt dat er veel te vaak niet of onvoldoende wordt gewerkt volgens de veiligheidsvoorschriften. Denk daarbij aan installateurs die panelen via ladders omhoog brengen, maar ook aan het ontbreken van steigers, leuningen of dakrandbeveiliging die valgevaar kunnen voorkomen. Hiervoor zijn boetes uitgedeeld.

Werkzaamheden stilgelegd

Daarnaast zijn afgelopen maand de werkzaamheden van een installatiebedrijf in zonnepanelen een maand stilgelegd door de inspectie. Het bedrijf overtrad stelselmatig de Arbowet. De Arbeidsinspectie sluit niet uit dat de komende tijd meer bedrijven voor een maand hun werkzaamheden moeten stilleggen.

'Risico’s op onveilige situaties voorkomen'

Het is belangrijk dat werkgevers en hun installateurs risico’s op onveilige situaties voorkomen. De branche heeft daarvoor arbocatalogi opgesteld op basis van de Arbowet. 'Het is onze inschatting dat de kans op een ongeval minimaal 100 keer kleiner is als je werkt volgens een arbocatalogus,' zegt Inspecteur-generaal Rits de Boer. De Nederlandse Arbeidsinspectie is ook in gesprek met de sector over het verbeteren van de veiligheid. De brancheverenigingen kunnen een belangrijke rol spelen in het onder de aandacht brengen van de arbocatalogi. Daarnaast hebben Holland Solar en Techniek Nederland bijvoorbeeld ook gezamenlijke opleidingen en examens voor installateurs met daarin aandacht voor veiligheid.