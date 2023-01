Acht Nederlandse F-35's in Polen onder NAVO-commando vanwege oorlog in Oekraïne

De eerste 3 van in totaal 8 F-35-straaljagers die Nederland vanwege de oorlog in Oekraïne naar Polen zou sturen, zijn daar zojuist geland. Dit meldt het ministerie van Defensie vrijdagmiddag.

Rest volgt later

'De rest volgt later vandaag. 4 van de gevechtsvliegtuigen zijn vanaf vliegbasis Malbork beschikbaar voor de bewaking van het NAVO-luchtruim boven Oost-Europa. Vanaf woensdag tot en met maart staan ze paraat voor deze opdracht', aldus het ministerie.

Binnen enkele minuten opgestegen

2 van de 4 straaljagers stijgen desgewenst binnen enkele minuten op om een vliegtuig te onderscheppen. Zoiets gebeurt bijvoorbeeld wanneer een toestel het NAVO-luchtruim nadert zonder zich te identificeren. Beide andere F-35’s van de Koninklijke Luchtmacht staan als reserve achter de hand. Zo is inzet gegarandeerd.

Direct in te zetten

Met het sturen van 8 F-35’s levert Nederland ook een bijdrage aan het tonen van NAVO-aanwezigheid in de lucht. Met de helft van de 8 F-35’s doorlopen de vliegers namelijk een trainingsprogramma met bondgenoten. Uiteraard zijn ze ook direct in te zetten als de situatie daarom vraagt. Verder bevordert de training de samenwerking binnen de alliantie.

Niet voor het eerst

Gedurende februari en maart staan de F-35’s onder NAVO-commando. Dat gebeurt niet voor het eerst. Nederland leverde vorig jaar april en mei ook F-35’s voor dezelfde opdracht. Toen gebeurde dat vanaf Bulgarije. Minister-president Mark Rutte ging toen bij het luchtmacht-detachement op bezoek.

Hulp van de landmacht

De F-35’s worden ondergebracht in tenten. Deze vliegtuigshelters, plus een exemplaar voor voertuigonderhoud, zijn door een team van 34 genisten en technici van de landmacht gebouwd.

Hangaar en platformen

Een al beschikbare hangaar en platformen op de Noord-Poolse vliegbasis zijn speciaal bedoeld voor internationale partners. Het ongeveer 150-koppige Nederlandse detachement neemt die nu in gebruik, net als een containerpark. Dit dient als kantoor- en verblijfsruimte. Ook dit park is door het landmacht-team gebouwd met wat hulp van inhuurkrachten uit Polen zelf. De dag voor aankomst van de F-35’s was het 1 hectare tellende oppervlak voorzien van de benodigde onderkomens en gereed voor ingebruikname.