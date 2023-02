Nieuwe behandeling bij honden met artrose blijkt veilig en langdurig effectief

Honden met artrose hebben baat bij een nieuwe behandeling: een injectie die lokaal in het gewricht een pijnstiller afgeeft met langdurige werking. Dit blijkt veilig en effectief. Mogelijk kan de behandeling in de toekomst ook mensen helpen. Marianna Tryfonidou, hoogleraar aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, werkte voor dit onderzoek samen met academische partners en bedrijven.

De Universiteit Utrecht werkte de afgelopen jaren samen met het Universitair Medisch Centrum Utrecht aan een nieuwe behandeling tegen artrose: een pijnstiller die ze via een injectie direct in het gewricht inspuiten. De ontwikkeling daarvan gebeurde in samenwerking met het bedrijf DSM Biomedical. Marianna Tryfonidou: “Wij ontwikkelen deze innovatieve behandelmethode zodat we in de toekomst alle artrosepatiënten, zowel dieren als mensen, effectief en langdurig kunnen helpen.” Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Osteoarthritis and Cartilage.

Aantal mensen met artrose neemt toe

Artrose is een veel voorkomende gewrichtsaandoeningen bij mensen en gezelschapsdieren. Wereldwijd lijden miljoenen mensen aan de gevolgen van artrose en dit aantal neemt alleen maar toe. Ook honden zijn in hun welzijn beperkt door artrose. Ze kunnen niet meer over het strand wandelen of achter een bal aanrennen. Tegenwoordig zien wetenschappers en artsen artrose niet meer als slijtage van het kraakbeen, maar als een gewrichtsziekte die gepaard gaat met langdurige ontsteking en die het gehele gewricht en bijbehorende weefsels aantast.

Pijnvrij

Van de honden die de nieuwe behandeling kregen, bleef het grootste deel pijnvrij. Ook liepen ze niet meer kreupel. Dat maakten de onderzoekers op uit het looppatroon van de honden en een vragenlijst over welzijn en kreupelheid die de hondeigenaren hadden ingevuld. De eigenaren kregen na de behandeling normale, orale pijnstilling mee naar huis. Dat mochten ze hun hond geven als ze het idee hadden dat de pijn niet verminderde door de behandeling. Wat bleek? De honden die de nieuwe behandeling kregen, bleven pijnvrij. Slechts een klein deel van hen had na twee maanden aanvullende pijnstillers nodig, in tegenstelling tot de honden in de controlegroep. Zij hadden binnen een week na de injectie aanvullende pijnstilling nodig. Tryfonidou: “Met het gecontroleerde afgiftesysteem kunnen we honden met chronische artrose lokaal, veilig en effectief behandelen. Het spannende en uitdagende traject was mogelijk door de nauwe samenwerking met academische partners en bedrijven.”

Van onderzoek in het lab naar behandeling in honden

Samen met het bedrijf DSM Biomedical is de nieuwe behandeling de afgelopen jaren stapsgewijs ontwikkeld. Eerst in het laboratorium en in kleine proefdieren, en vervolgens in een klinische studie bij hondenpatiënten die aan artrose lijden. De behandelende dierenarts en de diereigenaren wisten niet welke behandeling hun hond kreeg: de nieuwe behandeling of een ‘placebo’, een controlemiddel zonder werkende bestanddelen. De eigenaren beoordeelden vervolgens het welzijn en de kreupelheid van hun dier. Ook keken de onderzoekers naar het looppatroon van de honden. Daarmee konden ze achterhalen in hoeverre de gewrichten pijnvrij waren.