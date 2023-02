Geen zware touringcars meer in centrum van Amsterdam

Amsterdammers hebben namelijk last van deze zware touringcars. De touringcars gaan naar de randen van de stad. Vanaf daar kunnen bezoekers met het openbaar vervoer verder reizen. Een uitzondering geldt voor de Weesperstraat, Valkenburgerstraat en Kattenburgerstraat.

Wethouder Melanie van der Horst van Verkeer en Vervoer: “Touringcars zijn handig voor bijvoorbeeld het vervoer van schoolklassen of ouderen naar culturele plekken in de stad. Maar 300 tot 450 touringcars per dag zijn er te veel voor het centrum, waar juist weinig plek is. Daar gaan we vanaf volgend jaar een eind aan maken.”

Overlast

Bewoners ervaren overlast van de zware touringcars. Zij zorgen voor opstoppingen in smalle straatjes en maken het verkeer voor fietsers en voetgangers onveiliger. Ook zijn ze te zwaar voor de kades en bruggen, en stoten ze veel schadelijke gassen uit als ze met een draaiende motor staan te wachten op hun passagiers.

Extra op- en uitstapplekken

Daarom mogen zware touringcars het centrum niet meer in. Ze moeten buiten de centrumring S100 blijven. We gaan aan de slag met extra op- en uitstapplekken. Ook verbeteren we bestaande plekken. Er komt bijvoorbeeld een extra op- en uitstapplek op de De Ruijterkade Oost. Daarnaast werken we aan goede parkeerplekken bij stations, van waar bezoekers met het openbaar vervoer naar het centrum kunnen gaan.

Uitzonderingen

We maken een uitzondering voor de Weesperstraat, Valkenburgerstraat en Kattenburgerstraat. Hier liggen veel culturele organisaties, zoals het Nemo, het Joods Historisch Museum, de Hermitage en de Joods Portugese Synagoge.

Grote touringcars die basisschoolleerlingen, ouderen, mensen met een beperking of artiesten naar bepaalde (kunst, educatieve of culturele) locaties rijden, kunnen een ontheffing aanvragen.