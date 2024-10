KLM gaat reorganiseren om operationele en financiële positie te versterken

Stijgende kosten en vlootvernieuwing

'Ondanks de omzetgroei is dit noodzakelijk vanwege de stijgende kosten van materieel, personeel en havengelden. Bovendien is KLM bezig met een omvangrijke vlootvernieuwing - een miljardeninvestering gericht op schoner, stiller en zuiniger vliegen', aldus KLM.

'Pioneersrol in luchtvaart behouden'

'Wij willen onze 105-jarige pioniersrol in de luchtvaart behouden en Nederland blijven verbinden met de rest van de wereld. Maar net als veel andere luchtvaartmaatschappijen heeft KLM last van hoge kosten en tekorten aan medewerkers en materieel. Onze vliegtuigen zitten vol, maar onze capaciteit is nog steeds niet terug op het niveau van voor corona. We willen voorop blijven lopen in klant- en medewerkerstevredenheid en verduurzaming. Als we dat op een gezonde en sterke manier willen blijven doen, moeten we duidelijke keuzes maken. Dat is pijnlijk voor elke KLM-collega, maar het is noodzakelijk en het moet nu', stelt Marjan Rintel, President-Directeur & CEO van KLM.

'Verbetering van het bedrijfsresultaat met 450 miljoen euro'

Met het totale pakket van maatregelen streeft KLM op korte termijn naar een verbetering van het bedrijfsresultaat met 450 miljoen euro. Aansluitend bij de groepsambitie van Air France-KLM moet dit leiden tot een structurele winstmarge van boven de 8 procent in 2026-2028.