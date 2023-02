Succesvol solliciteren doe je zo

Wanneer je op zoek gaat naar een (nieuwe) baan betekent dat automatisch dat je gaat solliciteren. Solliciteren kan best wel lastig zijn. Het is immers altijd spannend om het gesprek aan te gaan en jezelf als het ware te moeten gaan verkopen aan een potentiële nieuwe werkgever. Voordat je kunt starten met solliciteren is het belangrijk dat je voor jezelf op een rijtje hebt wat je graag wil. Wat voor functie zoek je? Hoeveel uren wil je werken? Wat wil je gaan verdienen? En wat zijn je doelen voor de toekomst. Vervolgens is het tijd voor het sollicitatieproces. Hoe je succesvol kunt solliciteren zochten wij voor jou uit.

Het begint allemaal met een pakkend CV

Je kunt jouw CV zien als een visitekaartje van jezelf. Wie ben jij? Wat is jouw werkervaring? En wat zijn jou skills. Door een pakkend CV in elkaar te zetten zorg jij voor een goede eerste indruk. Het bedrijf waar jij solliciteert kan zo in een oogopslag zien of jij een potentiële kandidaat bent voor de openstaande functie. Het is belangrijk dat je het maken van een CV serieus neemt. Het is immers belangrijk dat jouw CV eruit springt tussen de andere tientallen sollicitaties die er binnen komen. Via de website lerensolliciteren.nl kun jij binnen korte tijd een pakkend CV in elkaar zetten. Op deze manier word jij hopelijk uitgenodigd op een gesprek.

Succesvol solliciteren met een motivatiebrief

Naast een CV is het aan te raden om altijd een motivatiebrief mee te sturen. Hoewel dit niet altijd gevraagd wordt, is het altijd goed om deze toch mee te sturen. Op deze manier laat je namelijk zien dat je serieuze interesse in de functie hebt. En dat je bereid bent om moeite te doen voor deze baan. Uit onderzoek is gebleken dat werkgevers de voorkeur geven aan een CV in combinatie met een motivatiebrief. In een motivatiebrief kun je laten zien dat je kunt schrijven, waardevol bent, enthousiast bent en waarom jij geschikt bent voor deze functie. Benoem jouw kwaliteiten in combinatie met de functie eisen van de vacature. Op deze manier weet jij de aandacht van een recruiter te pakken en kun jij succesvol solliciteren.

Tips voor jouw sollicitatiegesprek

Heb jij een pakkende en goede CV en motivatiebrief opgestuurd? Grote kans dat je wordt uitgenodigd voor een persoonlijk kennismakingsgesprek. Best spannend, maar dit is hét moment om jouw toekomstige werkgever te overtuigen van jouw kwaliteiten. Zorg er dus voor dat je goed voorbereid naar dit gesprek gaat. Een aantal tips voor succesvol solliciteren:

- Lees je in over het bedrijf. Klinkt misschien heel logisch, maar het zal je verbazen hoe onvoorbereid mensen aan een sollicitatiegesprek beginnen. Weet wat het bedrijf doet en waar het bedrijf voor staat. Bekijk de website en de social media kanalen van het bedrijf om meer informatie te vinden.

- Bereid je voor op ‘standaard’ vragen. Er zijn een aantal vragen die ontzettend vaak gesteld worden tijdens een sollicitatiegesprek. Dit zijn dus ook vragen waar jij je goed op kunt voorbereiden. Een aantal vragen die je zeker kunt verwachten zijn: Vertel eens iets over jezelf. Waarom wil je bij ons bedrijf werken. En wat zijn jouw goede en slechte eigenschappen. Probeer ook altijd voorbeelden uit de praktijk te noemen. Stel jij vind van jezelf dat je nauwkeurig bent. Geef dan een voorbeeld waaruit dit ook blijkt.

- Zorg dat je op tijd aanwezig bent maar kom ook niet té vroeg. Een kwartier van te voren is netjes. Een half uur is misschien wat overdreven. Zorg er dus altijd voor dat je in ieder geval niet te laat komt. Een slechtere eerste indruk kun je niet maken.

- Kies de juiste kleding. Tegenwoordig hoef je echt niet meer strak in pak bij een sollicitatiegesprek te verschijnen. Maar een goede uiterlijke verzorging is wel belangrijk. Draag nette kleding zonder scheuren of vlekken.

- Probeer tijdens een sollicitatiegesprek zelf ook vragen te stellen. Hoe gaat een werkdag er voor jou straks uit zien. In wat voor team kom je terecht? Op deze manier laat je zien dat je interesse in het bedrijf hebt.

Onderhandelen over het salaris

Is het jou gelukt om succesvol te solliciteren en ben jij aangenomen voor de functie? Gefeliciteerd! Dan is het nu tijd voor de salarisonderhandeling. Meestal heb je nog een laatste gesprek voordat je van start gaat bij het bedrijf. Het arbeidsvoorwaardengesprek. Hierin wordt het contract overhandigd en gaan jullie het hebben over het salaris. Zorg ervoor dat je voor jezelf van te voren weet wat voor salaris je graag wil ontvangen. Ligt dit wat hoger dan het bedrijf in gedachte had? Zorg er dan voor dat jij kunt onderbouwen waarom jij dit salaris verdient. Houd altijd in je achterhoofd dat het niet alleen om geld draait! Een gezonde en prettige werkomgeving is net zo belangrijk.