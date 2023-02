Roosendaler na woordenwisseling neergestoken in Tilburg, verdachte aangehouden

Na een korte woordenwisseling afgelopen nacht in het uitgaanscentrum van Tilburg, trok een 33-jarige Tilburger plots een mes. 'Daarmee stak hij een 23-jarige Roosendaler neer. De verdachte kon korte tijd later worden aangehouden', zo meldt de politie zondag.

Vrouw verbaal lastiggevallen

Rond 04.30 is een groepje vrienden nog in het uitgaanscentrum van Tilburg. Op het Piusplein wordt een van hen verbaal lastiggevallen door de verdachte. Haar vrienden geven de man te kennen dat hij door moet lopen. Er wordt over en weer wat geduwd. Plots haalt de verdachte enkele malen uit naar een van hen en loopt weg. Dan blijkt dat het 23-jarige slachtoffer is gestoken.

Verdachte (33) aangehouden

Direct wordt 112 gebeld en een agent die bij toeval komt aanfietsen wordt in de richting van de vluchtende verdachte gewezen. Verschillende politieagenten gaan op zoek naar hem waarbij hij in de Galjoenstraat wordt achterhaald. Daar wordt de man aangehouden. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag dan wel moord. 'Het slachtoffer is in het ziekenhuis direct aan zijn verwonding geopereerd en verkeerd buiten levensgevaar', aldus de politie.