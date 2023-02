Militairen versterken USAR-team in Turkije

Het 65-koppige Urban Search & Rescue (USAR) team is op weg naar het door aardbevingen getroffen Turkije. Het USAR-team, dat ook bestaat uit enkele militairen, is gespecialiseerd in het zoeken naar overlevenden onder het puin. De specialisten nemen acht reddingshonden mee. Ze vertrokken maandagavond vanaf Vliegbasis Eindhoven met een civiel vliegtuig dat hiervoor speciaal werd ingezet. Een militair transportvliegtuig vertrekt naar verwachting later met het benodigde materieel en reddingsmiddelen.

Het USAR-team bestaat uit zoek- en reddingspersoneel van verschillende overheidsinstanties, maar ook uit verpleegkundigen en speurhondengeleiders. De militairen zijn onder meer belast met de planning van de hulpverlening.

De C-17 die naar verwachting later vanavond zal vertrekken van Vliegbasis Eindhoven is een militair transportvliegtuig. Aan boord neemt het onder meer 15 ton materieel en gereedschappen mee. Het toestel behoort tot een pool vliegtuigen van de NATO Strategic Airlift Capability. Nederland is medegebruiker. De thuisbasis van totaal 3 C-17 toestellen is Pápa Airbase in Hongarije. De pool voorziet in de grote behoefte aan strategisch luchttransport binnen de NAVO en EU.

Doden en gewonden

Turkije en Syrië werden opgeschrikt door zware aardbevingen met een kracht van 7.8 en 7.7. Het epicentrum lag bij de grens met Syrië. Bij de natuurramp zijn in Turkije bijna 1.500 doden gevallen en raakten duizenden gewond. In Syrië vielen 783 doden. Naar verwachting loopt het aantal slachtoffers nog op.

Uiteenlopende rampen

Het USAR-team is eerder ingezet bij uiteenlopende rampen in het buitenland. Dat gebeurde onder meer na de zware explosie in Beiroet in augustus 2020, op Sint Maarten in september 2017 na orkaan Irma en in april 2015 na de aardbeving in Nepal.