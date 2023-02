Politie onderzoekt explosie in Rotterdam

De politie is op zoek naar getuigen die meer weten of iets gezien hebben op dinsdagochtend 7 februari rond 06.30 uur op het Wim Wagenerhof in Rotterdam Zuid. Hier ging rond die tijd een explosief af.

Rond 6.30 uur werden bewoners aan het Wim Wagenerhof opgeschrikt door een harde knal. Deze knal werd veroorzaakt door een explosief dat in de tuin tegen de achtergevel was gegooid. Hierdoor raakten ook omliggende woningen beschadigd. Gelukkig raakte niemand gewond maar de schade is groot. Zowel het Team Explosieven Verkenning als de Forensische Opsporing doen onderzoek naar wat er precies is gebeurd.