Nederland, Denemarken en Duitsland kopen 100 Leopard-1 tanks voor Oekraïne

Reserveronderdelen en opleiding

'Ook leveren de landen reserveonderdelen en munitie. Defensie wil ook met instructeurs een bijdrage leveren aan de opleiding en training', zo schrijven de ministers Kajsa Ollongren (Defensie) en Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) vandaag aan de Tweede Kamer.

Gereviseerd

Nederland schaft de Leopard-1A5’s samen met Duitsland en Denemarken direct aan bij de Duitse industrie. Het gaat dan om gereviseerde exemplaren die in opslag stonden. De Leopard-1A5 is een gemoderniseerde versie van de ‘Leo’-1A1 en voorganger van de Leopard 2.

Oorlog wordt intensiever

'De oorlog in Oekraïne bevindt zich in een cruciale fase. Ik verwacht dat de gevechtshandelingen in de komende maanden intensiever worden. Rusland blijft doorgaan met mobilisatie en er zijn tekenen dat Rusland een nieuw offensief voorbereidt', aldus minister Ollongren. 'Daarom is het leveren van gevechtstanks van belang. Om het voortzettingsvermogen van Oekraïne op peil te houden en haar positie op het slagveld te verbeteren. Uiteindelijk gaat het er om het voortbestaan van Oekraïne als soevereine staat te waarborgen.'

Toestemming

De Duitse en Nederlandse ministeries van Defensie werken sinds enige tijd aan een initiatief om met de Duitse industrie te bekijken wat de opties zijn om tanks aan Oekraïne te geven. Omdat ze van Duitse makelij zijn, moet dit land gebruikers toestemming geven als zij hun Leopards van dit type aan Oekraïne willen leveren. Dat laatste is onlangs gebeurd. Hoeveel tanks er naast de 100 geleverd gaan worden is nog afhankelijk van het revisieproces van de beschikbare tanks in voorraad bij de Duitse industrie.

Leopard-2

De levering van de Leopard-1A5 staat los van het initiatief om Oekraïne ook de moderne Leopard-2A6 gevechtstanks te geven. De gesprekken hierover zijn nog gaande. De defensieministers van de landen die Oekraïne militair steunen, komen 14 februari weer in Brussel bij elkaar, voorafgaand aan de bijeenkomst van de ministers van Defensie van de NAVO. Dan praten ze verder over de levering van de Leopard-2.