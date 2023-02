Nieuwe reeks stakingen overheidspersoneel aangekondigd

FNV Overheid kondigt een zesdaagse staking aan van medewerkers van de Reiniging en Inzameling in Rotterdam. Van woensdag 15 tot en met maandag 20 februari. Daarnaast delen de Boa’s op 17 februari geen boetes uit. Dit meldt FNV donderdag. Vrijdag gaat bovendien de staakvierdaagse in Groningen (stad) van start en maandag de staakdriedaagse in Den Haag.

'Tot hier en niet verder'

Marieke Manschot, FNV Overheid cao onderhandelaar: ‘Rotterdam gaat er nu ook vol voor. De actiebereidheid is groot. Zoals een medewerker onlangs tegen mij zei : ‘Dit is echt een kantelpunt: tot hier en niet verder. We eisen op wat we verdienen!’

Hoge inflatie en werkdruk

‘Iedereen in Rotterdam en overal in het land voelt de hoge inflatie en de hoge werkdruk. ‘Onze cao-eisen zijn duidelijk. Wij eisen onder meer 12% loonsverhoging voor 2023 en ook Automatische Prijscompensatie (APC). De VNG biedt in het laatste loonbod van 14 december slechts een schamele 5% per 1 februari 2023 (en 3% per 1 april 2024). De inflatie is nog steeds extreem hoog en de krapte op de arbeidsmarkt, met daarbij ook de werkdruk, nog steeds zeer groot. Uit het laatste loonbod van de VNG blijkt volstrekt onvoldoende waardering. Evenmin hebben de werkgevers toenadering gezocht op andere belangrijke onderwerpen zoals vitaliteit.'

Mannen en vrouwen Den Haag gaan er voor

Gijsbert, Boggia, FNV Overheid bestuurder Den Haag: ‘Ook de mannen en vrouwen die Den Haag schoon houden en die verantwoordelijk zijn voor het straatonderhoud zullen drie aaneengesloten dagen het werk neerleggen. Tijdens massaal bezochte bijeenkomsten, in de garages van het Haags Veegbedrijf, hebben vele honderden medewerkers de FNV laten weten dat zij het lage loonbod van de VNG als beledigend ervaren en dit middels acties klip en klaar duidelijk willen maken aan hun werkgever. Ook de wethouder P&O van de gemeente Den Haag maakt immers onderdeel uit van de onderhandelingsdelegatie van de VNG.’

Vandaag zijn er tevens werkonderbrekingen in de Drechtsteden en in Emmen.

Op 11 januari liep het ultimatum van FNV Overheid en de overige betrokken bonden voor een nieuwe cao Gemeenten/SGO aan de werkgevers af. Inmiddels vonden er al werkonderbrekingen en stakingen plaats in Almere, Amsterdam, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Rivierenland.

Locaties/tijden van alle aangekondigde acties

GRONINGEN

Vrijdag 10 februari 2023: start vierdaagse staking

Aftrap om 08.30 uur aan de Duinkerkenstraat in Groningen (hoofdvestiging Stadsbeheer), waar de stakers zich moeten melden.

Zaterdag 11 februari 2023: publieksvriendelijke actie

Van 11.00 tot 14.00 uur: promotie en voorlichting door Stadsbeheer en Veiligheid op de Ossenmarkt in Groningen. Dit is een publieksvriendelijke actie. Aanwezig zullen zijn de Milieustewards, verschillende voertuigen van Stadsbeheer, zoals een veegmachine en de Toezichthouders en Boa’s om het publiek te informeren, kinderen te vermaken met een ritje in een voertuig en om vragen van burgers te beantwoorden.

Maandag 13 februari: grote manifestatie op Grote Markt

Om 08.30 uur melden alle stakers zich eerst weer aan de Duinkerkenstraat in Groningen (hoofdvestiging Stadsbeheer).

De toezichthouders en Boa's treden vandaag alleen op bij calamiteiten. Zij delen geen parkeerboetes uit en de scanauto rijdt niet.

Van 12.00 tot 13.00 uur: grote manifestatie op de Grote Markt in Groningen voor alle medewerkers van de gemeente Groningen.

Namens de stakers en alle overige medewerkers van de gemeente Groningen zal een oproep worden gedaan aan de verantwoordelijk wethouder Mirjam Wijnja om zich bij de VNG hard te maken voor een goed en serieus cao-bod, waaruit tegelijkertijd respect en waardering spreekt…

Daarnaast zal Kitty Jong, FNV vicevoorzitter, de stakende medewerkers toespreken en hen een hart onder de riem steken.

DEN HAAG

Maandag 13 februari: start driedaagse staking op de Koekamp

Tijdens een start manifestatie van 10.00 tot 11.30 uur worden de stakers geregistreerd en is er een kort programma met sprekers en muziek. Gijsbert Boggia: ‘Het grote aantal medewerkers dat het werk wil neerleggen, is hartverwarmend. De onderlinge solidariteit en actiebereidheid is ongekend. De medewerkers laten zien dat een flink hoger loonbod door de VNG noodzaak is. Den Haag zal deze dagen een stuk minder schoon zijn dan gebruikelijk.’

Naast de driedaagse actie van de Haagse Straat Organisatie, zullen handhavers van de gemeente Den Haag in deze periode waarschijnlijk geen bekeuringen uitschrijven. Daarmee ondersteunen zij de actie van hun collega’s en laten ook zij zien dat het hoog tijd is voor een veel beter loonbod door de VNG.

ROTTERDAM

Woensdag 15 februari: start zesdaagse staking Rotterdam

Aftrap: 06.30 – 09.00 uur, Kleinpolderplein 5, Rotterdam

Vrijdag 17 februari: vanaf 10.00 uur: Staking Toezicht en Handhaving, i.s.m. NBB

LANDELIJKE MANIFESTATIE IN UTRECHT

Woensdag 15 februari: van: 11.00 – 13.00 uur, Jaarbeursplein, Utrecht

Belangrijkste cao-eisen

Een cao Gemeenten en een cao SGO met een looptijd van 2 januari 2023 t/m 31 december 2023;

- 12% Structurele loonsverhoging;

- Een automatische prijscompensatie (APC) ter compensatie van toekomstige inflatie, gebaseerd op cpi afgeleid oktober - oktober;

- 100 euro per maand structurele nominale loonsverhoging;

- Indexatie van de in het cao geldende minimumbrutoloon op basis van de contractloonstijging;

- Het handhaven van de sociale zekerheid: niet afschaffen van de na-wettelijke werkeloosheidsuitkering en geen versobering van de arbeidsongeschiktheidsregeling door het afschaffen van het derde ziekte jaar;

- Een goede verlof & vitaliteitsregeling voor jong en oud.

In totaal werken er ruim 187.000 ambtenaren in de sector Gemeenten/Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO).