Defensie stuurt ‘vliegende ambulance’ naar Turkije

Defensie zet een C-130 Hercules transportvliegtuig met medische faciliteiten in voor hulp aan aardbevingsslachtoffers in Turkije. Dat heeft minister van Defensie Kajsa Ollongren de Kamer vandaag gemeld. De C-130 wordt ingezet na een verzoek van de Turkse overheid.

Gewonden verplaatsen

De ‘vliegende ambulance’ van de Koninklijke Luchtmacht vertrekt vrijdag 10 februari en is een dag later inzetbaar. Het vrachtruim van de C-130 wordt omgebouwd en kan dan per vlucht ongeveer 70 personen maximaal transporteren. Aan boord krijgen zij zorg van medisch specialisten van het Centrum voor Mens en Luchtvaart (CML). De Turkse overheid wil met deze zogeheten tactische aeromedical evacuatiecapaciteit gewonden uit het rampgebied verplaatsen naar andere plekken in Turkije. Daar krijgen zij vervolgens de broodnodige medische zorg.

Veel slachtoffers

De druk op Turkse en internationale hulpinstanties is groot vanwege de vele doden en gewonden die afgelopen maandag vielen bij forse aardbevingen. Er zijn inmiddels meer dan 16.000 doden geteld, en een veelvoud aan gewonden. Het CML levert twee reguliere Aeromedical Evacuation Teams. Elk bestaat uit 1 arts en 3 verpleegkundigen. Plus medisch materiaal om gewonden te verzorgen. Ook gaat er een geneeskundig officier mee om de vluchten te coördineren aan te sturen.

Hulpvluchten

De Lockheed C-130H Hercules is een middelzwaar transportvliegtuig. Het is met name bedoeld voor het vervoer van militair personeel en materieel. Ook worden er humanitaire hulpvluchten mee gemaakt. Dankzij een achterlaadklep is het toestel niet afhankelijk van speciale beladingsfaciliteiten op luchthavens. De Hercules kan landen en opstijgen van zeer primitieve vliegvelden met korte start- en landingsbanen.

Internationaal

De C-130 vliegt onder de EATC-vlag. Het European Air Transport Command is een internationaal commandocentrum, dat voor 7 landen waaronder Nederland, de operationele controle van militair luchttransport coördineert en uitvoert. Het EATC bevindt zich op Vliegbasis Eindhoven. De C-130 behoort tot het Air Mobility Command, één van de vier commando’s van de luchtmacht.