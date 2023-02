Nederlandse militair coördineert inzet 58 internationale reddingsteams in Turkije

De Nederlandse overste Marco Gäbler coördineert momenteel de inzet van de 58 internationale Urban Search and Rescue Teams, die met man en macht in Turkije zoeken naar overlevenden. Dit meldt het ministerie van Defensie vrijdagmiddag.

Urban Search and Rescue Coordination Center (UCC)

Leidinggeven, coördineren en logistieke processen vormgeven zijn bij uitstek taken die militairen op het lijf geschreven zijn. Het is waarschijnlijk daarom dat de Nederlandse militair gevraagd werd om een Urban Search and Rescue Coordination Center (UCC) in omgeving Hatay op te zetten en aan te sturen.

'Orde in de chaos'

'Als commandant coördineer ik nu ter plekke de inzet van de 58 reddingsteams, die officieel zijn geregistreerd door de Verenigde Naties. We proberen orde in de chaos te scheppen. Niet als een kop zonder kop door het gebied gaan rennen, maar planmatig te werk gaan. Zo denken we dat we de meeste levens kunnen redden.'