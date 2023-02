Oekraïne krijgt eerste levering militaire steun uit internationaal fonds IFU

Oekraïne krijgt snel de beschikking over nieuwe munitie, reserveonderdelen en luchtverdedigingssystemen. 'Het gaat om de eerste bijdrage van militaire steun uit het vorig jaar opgezette International Fund for Ukraine (IFU)', zo heeft minister Kajsa Ollongren woensdag met haar internationale collega’s bekendgemaakt. Dat gebeurde na het overleg van de NAVO defensieministers in Brussel.

Munitie

De bijdrage uit het internationale fonds bestaat uit een aanzienlijke hoeveelheid reserveonderdelen en munitie voor artillerie. Verder bevat het een pakket aan (onbemande) luchtverdedigingssystemen en materieel op het gebied van beveiliging en verkenning. Gisteren werd al bekend dat Nederland ook zelf extra munitie versneld aan Oekraïne levert.

Voorbereiding op nieuw Russisch offensief

'Nu de gevechten intenser worden en Oekraïne zich voorbereidt op een nieuw offensief, is snelheid van leveringen letterlijk van levensbelang. Door krachten te bundelen met andere landen en de industrie kunnen we meer en sneller militaire steun leveren en het voortzettingsvermogen van de Oekraïners versterken,' aldus minister Ollongren.

Strijd voortzetten

'Met dit pakket voorzien we de Oekraïense strijdkrachten van broodnodige middelen om de strijd in 2023 te kunnen voortzetten', vulde de Britse minister van Defensie Ben Wallace aan. 'Ons doel is om deze middelen zo snel mogelijk in Oekraïense handen te krijgen.'

100 miljoen euro uit Nederland

Nederland draagt met € 100 miljoen bij aan het vorig jaar door Groot-Brittannië opgezette fonds. Ook Denemarken, Noorwegen en Zweden nemen deel. Daarnaast hebben IJsland en Litouwen een financiële bijdrage geleverd. Met geld uit het IFU wordt materieel direct bij de industrie gekocht. Zo wordt het budget optimaal benut en komt materieel sneller in Oekraïne. De landen werken gezamenlijk aan een volgende levering op korte termijn uit het fonds.