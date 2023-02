Amsterdams nieuw Erotisch Centrum komt mogelijk bij de RAI

Amsterdam heeft 3 locaties op het oog voor een nieuw Erotisch Centrum. Het gaat om De Groene Zoom of de Europaboulevard bij de RAI in Zuid of het Docklandsplot op de NDSM-werf Oost in Noord. Dit heeft de gemeente donderdag bekendgemaakt.

'Veilige werkplekken'

'Deze locaties komen voort uit zorgvuldig onderzoek naar een goede locatie met veilige werkplekken. We willen zo de drukte en overlast van bezoekers in de binnenstad tegengaan', aldus de gemeente.

Halsema: sekswerk hoort bij Amsterdam

'Sekswerk hoort bij Amsterdam en zal nooit verdwijnen. Maar de situatie in de binnenstad is niet houdbaar. De leefbaarheid voor de bewoners staat al jaren onder druk door de stroom toeristen voor wie de ramen alleen maar een attractie zijn', zegt burgemeester Halsema.

Erotisch Centrum

'Met de oprichting van het Erotisch Centrum verminderen we de druk op de Wallen en maken we plek waar sekswerkers veilig en ongestoord kunnen werken. Een plek waar seksualiteit en erotiek ook worden verbonden aan cultuur en entertainment.'

100 werkplekken

In het centrum komen ongeveer 100 werkplekken voor sekswerkers: vrouw, man, transpersonen/lhbtiq+. Ook komen er ruimtes voor zorg, veiligheid, horeca, entertainment, cultuur en educatie.

3 veilige locaties

Na zorgvuldig onderzoek is voor 3 gebieden gekozen, uit een lijst van 8. We hebben goed gekeken naar bereikbaarheid en voorzieningen. De politie ziet in deze 3 gebieden minder risico op overlast- en veiligheidsincidenten, ondermijning, jeugdproblematiek en drugshandel dan op andere plekken in de stad.

Bewoners en ondernemers praten mee

Bewoners en ondernemers kunnen reageren op de plannen bij de stadsdelen Zuid en Noord. Omwonenden worden daarvoor uitgenodigd. De stadsdelen adviseren daarna het college. We gaan ook in gesprek met sekswerkers, exploitanten en geïnteresseerde markpartijen. Het definitieve besluit over de locatie verwachten we in het najaar. Amsterdammers rond de definitieve locatie kunnen daarna meepraten over een goede inpassing in de buurt.

Ramen sluiten

Uiteindelijk zullen er ramen op de Wallen moeten sluiten. We weten nog niet hoeveel dat er zijn, wanneer ze dicht moeten en waar ze liggen. Het totale aantal sekswerkplekken in de stad met een vergunning mag niet minder worden. Wat we ook niet willen, is dat er meer sekswerkers in het onveiligere, illegale circuit gaan werken.

Binnenstad leefbaar

We nemen ook andere maatregelen om de binnenstad leefbaar te maken. Vanaf half mei mogen mensen niet meer op straat blowen op de Wallen. En vroegere sluitingstijden van horeca en prostitutie moeten zorgen voor meer rust in de late nacht.

Rol gemeente

De gemeente is eigenaar van de grond van de 3 locaties. Na de definitieve keuze voor 1 locatie zal Amsterdam met een openbare selectieprocedure (tender) de grond in erfpacht uitgeven aan een marktpartij. Het bestemmingsplan wordt dan aangepast. De gemeente doet zelf niet mee aan de ontwikkeling of exploitatie van het centrum, dat doen alleen marktpartijen.