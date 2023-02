Auto belandt op zijn kop na eenzijdig verkeersongeval op de Bundersweg in Veghel

Zondagavond rond 18.30 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een verkeersongeval op de Bundersweg in Veghel.

Botsing tegen lantaarnpaal

De bestuurder was al uit het voertuig, brandweerlieden stelde het voertuig veilig. De auto belandde na een botsing met de lantaarnpaal op zijn kant.

Bestuurder nagekeken

Een deel van de rijbaan is gestremd en afgezet. De bestuurder is ter plaatse nagekeken in een ambulance en vervolgens met de politie mee gegaan naar het bureau. Het incident trok veel bekijks van omwonenden en andere voorbijgangers.