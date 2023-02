Deelnemers voor 26e editie Canal Parade bekend gemaakt

Het thema van Pride Amsterdam dit jaar is #YouAreIncluded en staat voor de inclusiviteit die iedereen individueel nastreeft en de samenleving waar soms nog een wereld te winnen valt. Het inspireert de inschrijvers van de botenparade dit jaar om een aantal statements te gaan maken. Maar liefst drie vrouwenboten nemen deel, waaronder een boot voor bi-culturele vrouwen. In het kader van het herdenkingsjaar 150 jaar afschaffing slavernij varen twee Surinaamse boten mee, waaronder de Parea boot die door Jeangu Macrooij wordt verzorgd. En er is inspiratie uit het dierenrijk op het gebied van diversiteit, gender en seksualiteit met ARTIS die voor het allereerst mee zal doen. In totaal zullen 80 boten op zaterdag 5 augustus de 26e editie van de wereldberoemde Canal Parade vormen.

De winnaars van vorig jaar - 3Layers Foundation for Equality en het Aidsfonds - hebben zich verzekerd van een plek. Zoals ieder jaar waren er veel meer inschrijvingen dan beschikbare plekken en was het aan de selectiecommissie om de concepten van de deelnemers te beoordelen en een selectie te maken. “Deze editie is de 10e keer dat Stichting Pride Amsterdam de botenparade organiseert en het is fantastisch om te zien wat het thema teweegbrengt,” aldus Lucien Spee de Castillo Ruiz directeur Pride Amsterdam. “De diversiteit komt in de parade in vele vormen terug en met de deelname van onze Pride Business Club leden is maar liefst €100.000 ter beschikking gekomen voor zichtbaarheid en empowerment activiteiten van LHBTI+ organisaties. We zijn in dat opzicht extra trots om te melden dat Booking.com zich als Diamond Sponsor aan ons heeft willen verbinden”

Samen strijden, samen werken aan diversiteit

Tijdens Pride Amsterdam programmeren de Pride-commissies tal van activiteiten in het Pride hotel aan de Wibautstraat en varen de TransPride, Fetisj Pride, Youth Pride en Sports Pride commisie ook mee in de parade. Samenwerking en samen strijden met bondgenoten zoals met werkgevers, bedrijven en belangenorganisaties is belangrijk omdat diversiteit iedereen aangaat. Zo wordt Youth Pride mogelijk gemaakt door PVH .TransPride door David Wodka en is de Sports Pride boot een samenwerking met het NOC*NSF en verschillende sportbonden. Daarnaast varen in de categorie sport mee Gay Swim Amsterdam, Upstream en de John Blankenstein Foundation. Extra aandacht voor mensenrechten komt van dit jaar van UNHCR, Amnesty International en de Equal Rights Coalition. Ook de Zonder Stempel boot vaart mee, met aan boord mensen met een licht verstandelijke beperking. Op de website pride.amsterdam/events/ca... is de gehele lijst met deelnemende boten te vinden.

#YouAreIncluded

Met inmiddels 50 ambassadeurs en op weg naar WorldPride 2026 zal Pride Amsterdam dit jaar in het teken staan van de diversiteit binnen de LHBTIQA+-community. Het thema #YouAreIncluded staat zowel voor individuen als groepen die strijden voor gelijke rechten. Zichtbaarheid is hiervoor van groot belang en daarbij helpen de vele activiteiten die worden georganiseerd om mensen samen te brengen.

Queer & Pride Amsterdam

Pride Amsterdam vindt plaats van 1 tot en met 6 augustus 2023 en is onderdeel van Queer & Pride Amsterdam dat plaatsvindt van 22 juli t/m 6 augustus. Van 22 t/m 28 juli is de organisatie in handen van Stichting Queer Amsterdam.