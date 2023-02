Woning ontzet na explosie

In de Christoffelstraat in het centrum van Roermond raakte een woning ontzet doordat er mogelijk van buitenaf een explosief naar binnen is gegooid.

Omstreeks 08:20 uur is de buurt opgeschrikt door een harde knal. Bij de betrefffende woning is een explosief, mogelijk zwaar vuurwerk, naar binnen gegooid. Dit explosief is tot ontploffing gekomen in de woning. Er raakte niemand gewond. Door de explosie zijn de ruiten gesprongen en is de voorgevel van de woning gedeeltelijk ontzet geraakt. Er wordt onderzoek gedaan naar de bouwtechnische staat van de woning. De straat is afgezet. De Forensische Opsporing doet onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing.