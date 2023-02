Ook Hof beslist tot 30 jaar cel voor moord op advocaat Wiersum

Een man uit Almere en een man uit Rotterdam zijn donderdag veroordeeld tot 30 jaar celstraf voor de moord op Derk Wiersum. 'Het gerechtshof Amsterdam heeft dit vandaag in hoger beroep beslist', zo meldt het gerechtshof. De eis van het Openbaar Ministerie (OM) was levenslang. De rechtbank legde eerder ook 30 jaar gevangenisstraf op.

Moord

Op 18 september 2019 is Derk Wiersum vermoord. Wiersum was 44 jaar en stond als advocaat de ‘kroongetuige’ in het Marengo-proces bij. De moord is professioneel voorbereid; de veroordeelde mannen verkenden wekenlang de woonomgeving van het slachtoffer, waarbij ze gebruikmaakten van gestolen auto’s voorzien van valse kentekenplaten. Ook gebruikten ze telefoonnummers speciaal voor de voorbereiding van de moord. De drijfveer voor deze daders voor de moord was geld.

Kroongetuige

De moord heeft een groot verdriet veroorzaakt voor zijn naasten. Ook heeft het veel gevoelens van onveiligheid en onrust in de samenleving gezorgd, omdat Wiersum als advocaat de ‘kroongetuige’ in het Marengo-proces bijstond en de broer van deze ‘kroongetuige’ eerder in 2018 was vermoord.

Grote maatschappelijke schok

De veroordeelde mannen wisten dat Wiersum advocaat was. Het moet voor hen duidelijk zijn geweest dat een moord op een advocaat een grote maatschappelijke schok teweeg zou brengen. Het staat niet vast dat zij wisten dat Wiersum een rol speelde in het Marengo-proces en/of dat zij beoogden dit strafproces te beïnvloeden Dat doet niet af aan het feit dat ze door hun handelen daadwerkelijk de versterkte onrust in de samenleving veroorzaakten, dit weegt voor het hof strafverzwarend. Het hof overweegt verder dat de uitvoering van de moord wordt gekenmerkt door een koelbloedige angstaanjagende professionaliteit, die niet anders kan worden geduid als volstrekt gewetenloos. De samenleving dient te worden beschermd tegen beide mannen.

Maximale tijdelijke celstraf

De strafoplegging heeft naast vergelding als doel anderen ervan te weerhouden over te gaan tot het plegen van dit soort feiten. Anders dan het OM vindt het hof dat dit doel in het geval van de veroordeelde mannen niet de oplegging van een levenslange gevangenisstraf rechtvaardigt. Het hof legt aan de mannen de maximale tijdelijke gevangenisstraf van 30 jaar op.