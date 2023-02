Twee aanhoudingen voor projecteren discriminerende leuzen op Erasmusbrug

Verdachten uit Landgraaf en Zwijndrecht

Het gaat om een 34-jarige man uit Landgraaf en een 24-jarige man uit Zwijndrecht. 'De oudste verdachte zou ook betrokken zijn bij een soortgelijke projectie in Eindhoven eerder deze week. De jongste verdachte bij een soortgelijke projectie in Alkmaar in januari van dit jaar', aldus de politie.

Live op televisie

Tijdens de jaarwisseling verschenen op de Erasmusbrug diverse teksten. Deze kwetsende en discriminerende teksten werden van afstand met een laser geprojecteerd op de brug en waren live op televisie te zien.

Onderzoek naar projectieapparatuur

De politie startte onder leiding van het Openbaar Ministerie direct een onderzoek. Er vond fysiek sporenonderzoek plaats, er werd buurtonderzoek gedaan en getuigen werden opgeroepen zich te melden. Daarnaast verrichtten rechercheurs online onderzoek en verdiepten specialisten van de politie zich in de herkomst van de gebruikte projectieapparatuur.

Woningen doorzocht

Het onderzoek leidde naar de twee verdachten. Na hun arrestatie zijn hun woningen doorzocht. Daarbij zijn onder andere diverse gegevensdragers, een kruisboog en 3D-geprinte wapenonderdelen aangetroffen en meegenomen voor verder onderzoek.

Stadhuizen Alkmaar en Eindhoven

Na de projectie op de Erasmusbrug was het op 18 januari en 20 februari opnieuw raak toen op de stadhuizen van Alkmaar en Eindhoven soortgelijke uitlatingen als in Rotterdam werden geprojecteerd. De man uit Landgraaf wordt verdacht van betrokkenheid bij de projectie in Eindhoven en de Zwijndrechter wordt verdacht van betrokkenheid bij de projectie in Alkmaar. Hun precieuze rol bij deze incidenten wordt op dit moment verder onderzocht. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.