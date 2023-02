Baby in Den Haag ernstig gewond na val uit raam

Moeder aangehouden en onderzoek gestart

'Het jongetje van enkele weken oud is met ernstig letsel vervoerd naar het ziekenhuis. De moeder is aangehouden. Haar betrokkenheid wordt onderzocht', aldus de politie.

Melding

Vrijdagochtend rond 10.00 uur kreeg de meldkamer een melding dat een baby uit een raam van een woning zou zijn gevallen. Gewaarschuwde agenten troffen het jongetje zwaargewond aan op straat. Hij is met ernstig letsel per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht waar hij nog steeds verblijft.

Onderzoek

Op social media en in berichtgeving over het incident wordt gespeculeerd over de aanleiding. Op dit moment is de toedracht echter nog onduidelijk en dit wordt door de recherche onderzocht. De 32-jarige moeder is aangehouden. Zij was op het moment dat de politie aankwam als enige in de woning aanwezig. De politie wil in contact komen met getuigen die de val gezien hebben of mogelijk andere informatie hebben die relevant kan zijn.