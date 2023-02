Mars tegen leegstand in Amsterdam loopt uit de hand

Een demonstratie tegen leegstand in Amsterdam is zondagmiddag uit de hand gelopen en de politie moest flink ingrijpen om de orde te herstellen.

In beginsel was de demonstratie rustig op de Dam tot dat de groep door de Kalverstraat ging lopen. Er was afgesproken dat men in groepen van 400 personen door de straat mochten lopen. Dit met een maximum aantal van 2000 personen.

Rond 14.30 uur wilde een groep demonstranten zich aansluiten bij een andere groep, maar de demonstranten werden tegen gehouden door de politie. Hij voor werden enkele charges uitgevoerd. De demonstranten riepen onder andere ‘politie, politie, straatterroristen.