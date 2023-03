Brand in woning

In een woning aan de Berkenlaan in Groningen heeft vrijdagmorgen korte tijd brand gewoed. De woning liep hierbij forse schade op.

Omstreeks 10.10 uur brak er brand uit in de keuken. De brandweer had het vuur snel onder controle en iedereen had tijdig de woning kunnen verlaten.

De brandweer heeft de stichting Salvage ingeschakeld om het incident verzekeringstechnisch af te handelen.