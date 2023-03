Spookrijder ernstig gewond bij frontale aanrijding A9 bij Spaarndam

In de nacht van vrijdag op zaterdag is bij een frontale aanrijding op de Rijksweg A9 bij Spaarndam om 03.35 uur spookrijder ernstig gewond geraakt. 'Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht', zo meldt de politie zaterdag.