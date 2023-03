Dit zijn de 7 redenen waarom mensen een advocaat in de hand nemen

Een van de oudste beroepen die er bestaat, is advocaat. Een advocaat is een juridische professional die opgeleid en gemachtigd is om cliënten te adviseren over juridische kwesties en hen te vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures. Ook tegenwoordig zijn er tal van redenen om te overwegen een advocaat in de hand te nemen. Ben jij benieuwd in welke situaties of gevallen dit gerechtvaardigd is? Dan is deze blog zeker handig, want hier geven we je een handig overzicht om je nieuwsgierigheid tevreden te stellen.

Mensen met juridische kennis

De eerste situatie waarbij het gerechtvaardigd is om een advocaat in de hand te nemen, is wanneer je op zoek bent naar mensen met juridische kennis. Veel mensen beschikken namelijk niet over genoeg juridische kennis die van belang is wanneer bepaalde situaties zich voor doen. Dit is een groot nadeel, want vaak weet je hierdoor niet alle mogelijkheden die je binnen een juridisch systeem hebt, waardoor je lang niet altijd de juiste handelingen uitvoert en stappen zet. Hierdoor is het lastig problemen op te lossen en kunnen er zelfs onnodig problemen ontstaan. Wanneer je dus op zoek bent naar een persoon met juridische kennis, is een advocaat zeker een passende oplossing.

Gespecialiseerd in bepaalde niches

Verder kiezen veel mensen ervoor om advocaten in dienst te nemen doordat deze gespecialiseerd zijn in bepaalde niches. Wanneer je bijvoorbeeld een geboorteakte of testament op wil stellen, kan een familierecht advocaat onmisbaar zijn. Echter zijn er ook talloze andere specialisten te vinden, zoals bedrijfsadvocaten of advocaten die gespecialiseerd zijn in Europees recht. Wanneer je dus graag experts op een bepaald juridisch gebied nodig hebt, vind je deze vaak bij specifieke soorten advocaten.

Vertegenwoordigd worden in een proces

Tevens kan een advocaat voor veel mensen van pas komen wanneer men vertegenwoordigd wil of moet worden in een bepaald proces. Wanneer je voor de rechter zal moeten verschijnen, wil je juridische argumenten klaar hebben staan die je onschuld of gelijk bewijzen. Echter is het erg lastig om dit zelf voor elkaar te hebben, doordat de kans groot is dat je geen expert bent op juridisch gebied. Advocaten staan je echter bij tijdens het rechtsproces zodat je er zeker van kunt zijn dat je proces eerlijk verloopt.

Extra hulp bij onderhandelingen

De vierde situatie waarbij een advocaat van grote waarde kan zijn, is tijdens onderhandelingen. In veel juridische conflicten willen beide partijen namelijk graag voorkomen dat het geschil bij de rechter eindigt. Daarom is een schikking voor beide partijen meestal een aantrekkelijk optie om te overwegen. Maar natuurlijk wil je wel dat je tijdens zo’n schikking een goede deal krijgt. Een advocaat kan je helpen om deze deal te bewerkstelligen en het maximale uit de onderhandelingen te halen. Op deze manier zul je blij zijn met de oplossingen die tijdens het onderhandelingsproces zijn aangeboden.

Advies bij bepaalde wet- en regelgeving

Tevens is het van groot belang om een advocaat in te schakelen wanneer je met bepaalde wet- en regelgeving te maken krijgt. Dit geldt met name wanneer er nieuwe wetten zijn aangenomen en je niet precies weet wat de juridische gevolgen hiervan zijn. Veel bedrijven kiezen ervoor om juridisch advies altijd bij de hand te hebben, en een advocaat kan een persoon zijn die ervoor zorgt dat men goed geadviseerd wordt op dit vlak. Bovendien kunnen zowel personen als bedrijven de juiste juridische stappen ondernemen tijdens het ontstaan van een bepaald conflict zoals burenruzies.

Je rechten worden beschermd

Ook kiezen veel mensen voor een advocaat doordat ze er zeker van willen zijn dat hun rechten worden beschermd. Iedereen heeft weleens een scene uit een film gezien waarin iemand wordt verhoord door de politie of aanklagers en simpelweg om zijn advocaat roept. Dit doet men voor een reden, want een advocaat zal ervoor zorgen dat aan al je juridische rechten wordt voldaan. Dit is een belangrijke voorwaarde voor het krijgen van een eerlijk proces, terwijl je ook zekerder van je zaak zal zijn wanneer je in dit soort situaties terecht zou komen.

Een vertrouwenspersoon

Tot slot kan een advocaat een vertrouwenspersoon zijn voor veel mensen. Wanneer je iets hebt gedaan wat juridische consequenties kan hebben, is het onhandig om dit aan een ander te vertellen. Dit komt doordat zij je bekentenis later als getuige kunnen vertellen aan een aanklager of de rechter. Je wilt daarom met een vertrouwenspersoon te maken hebben. Iemand met beroepsgeheim voor wie het dus illegaal is om informatie die jij vertelt, door te geven aan een ander. Een advocaat is hier de aangewezen persoon voor.