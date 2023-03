Vrouw overleden na steekincident in Nijmegen

De politie heeft afgelopen zondagmiddag in Nijmegen een man van 31 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een vrouw. 'Het onderzoek naar de zaak loopt', zo meldt de politie maandag.

Levenloze vrouw in woning

Zondagmiddag 15.00 uur ontdekten agenten de levenloze vrouw in haar woning aan de Graafseweg. Omdat het om een bewoner gaat, deelt de politie geen informatie over haar leeftijd omdat het dan te herleidbaar wordt naar haar identiteit. De verdachte werd ter plekke aangehouden. Hij zit nog vast.

Onderzoek

De aanleiding en omstandigheden worden op dit moment onderzocht. Daar is geen informatie over te geven. De komende tijd vindt er nog onderzoek plaats in en rond de woning.