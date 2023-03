Voorkom gehoorschade met deze tips

Gehoorschade is een veel voorkomend probleem en ontstaat vaak al op vrij jonge leeftijd door invloeden van buitenaf. Wanneer de trilharen die zich in jouw binnenoor bevinden beschadigen, veroorzaakt dat gehoorschade. De trilharen kunnen beschadigen door blootstelling aan harde geluiden of door ouderdom. Trilharen kunnen overbelast raken door de druk van geluid waardoor ze kapot kunnen gaan. Beschadigde trilharen kunnen verkeerde informatie doorgeven aan de hersenen. Daardoor kan het voorkomen dat je last hebt van geruis, piepende geluiden of slecht horen. Bij blootstelling aan geluiden van 80 decibel of meer kunnen de trilharen beschadigen. Wanneer de trilharen slijten door ouderdom noemen we dit ook wel ouderdomsslechthorendheid.

Welke vormen van gehoorschade zijn er?

Er kan onderscheid gemaakt worden in verschillende vormen van gehoorschade. Schade die niet ontstaan is door ouderdom noemen we ook wel lawaaislechthorendheid. Hierbij zijn jouw trilharen te lang of te veel blootgesteld aan harde geluiden. De meest voorkomende vormen van gehoorschade lichten we hier kort toe:

- Diplacusis; hierbij hoor je één geluid als twee geluiden, je hoort als het ware dus ‘dubbel’.

- Tinnitus; een van de meest voorkomende vormen van gehoorschade is tinnitus. Hierbij hoor je geluiden zonder dat er een geluidsbron aanwezig is. De geluiden die je hoort kunnen per persoon verschillen maar zijn vaak geluiden zoals piepen, suizen of brommen. In de meeste gevallen wordt tinnitus veroorzaakt door (te) harde geluiden. Bepaalde infectieziektes of medicijnen kunnen ook een oorzaak zijn van tinnitus.

- Distortie; bij distortie hoor jij geluiden vervormd. Dat wil zeggen dat de toonhoogte of de tijdsduur kan afwijken. Het is een aandoening die zowel in tijdelijke als in blijvende vorm kan voorkomen.

- Hyperacusis; bij hyperacusis ben je overgevoelig voor normale dagelijkse geluiden. Het geluid van het dekken van een tafel, het terugzetten van glazen of het roeren in een koffiekopje kunnen al ontzettend vervelend ervaren worden.

Tips om gehoorschade te voorkomen

Gelukkig zijn er genoeg voorzorgsmaatregelen die jij kunt treffen om gehoorschade te voorkomen:

- Gebruik otoplastieken. Otoplastieken zijn op maat gemaakte oordoppen die jouw oren kunnen beschermen tegen harde geluiden. Het voordeel van op maat gemaakte oordoppen is dat ze goed passen in jouw oren en minder snel uitvallen. Hierdoor kunnen ze jouw oren optimaal beschermen. Tegenwoordig zijn de technieken zo ver ontwikkeld dat je oordoppen kunt kopen voor verschillende omstandigheden. Denk aan oordoppen voor muziek events, voor tijdens het slapen of voor geluiden in het verkeer.

- Wist je dat jouw gezondheid invloed heeft op de kwaliteit van het gehoor? Ongezonde gewoontes zoals drinken, roken, luisteren naar harde muziek en ongezonde voeding kunnen effect hebben op jouw gehoor. Het is dus belangrijk om gezond door het leven te gaan om jouw gehoor te beschermen.

- Steek niets in je oren. Dat betekent ook geen wattenstaafjes. Het oorsmeer in jouw oor zit er namelijk niet voor niks. Het beschermt namelijk jouw gehoorgang en trommelvlies. Daarnaast beschermt het de huid van de gehoorgang tegen uitdroging. Wanneer jij het oorsmeer verwijdert is jouw gehoor dus kwetsbaarder voor invloeden van buitenaf.

- Zorg ervoor dat je tijdens een bezoek aan een concert niet te dichtbij de geluidsbron gaat staan. Je kunt het beste enkele meters afstand houden van de geluidsbron om jouw gehoor zo goed mogelijk te beschermen.

- Zorg voor voldoende stiltemomenten; natuurlijk een bezoek aan een festival moet kunnen. Je kunt je gehoor tijdens het concert beschermen door middel van oordoppen, maar ook erna kun je jouw gehoor beschermen. Gun je gehoor minimaal 24u rust na blootstelling aan harde geluiden. Op deze manier kan jouw gehoor zich herstellen en zal gehoorschade minder snel optreden. Luister tijdens deze 24u bijvoorbeeld geen muziek via oortjes en zet de tv/radio zo zacht mogelijk.

Kun je gehoorschade herstellen?

Er zijn verschillende vormen van gehoorschade. Zo kunnen we onderscheid maken tussen tijdelijke gehoorschade en permanente gehoorschade. Bij tijdelijke gehoorschade kun je denken aan een piep die veel mensen in hun oren horen na een concert of feestje. Deze piep verdwijnt in de meeste gevallen na een aantal uren rust. Jouw oor heeft dan hersteltijd nodig. Permanente gehoorschade is schade aan de trilharen of haarcellen. Wanneer deze kapot gegaan zijn door blootstelling aan bijvoorbeeld harde geluiden kunnen ze helaas niet meer herstellen. In zo’n geval spreken we dan ook van permanente gehoorschade. Daarom is het ontzettend belangrijk om jouw gehoor zo goed mogelijk te beschermen. Er is geen medicijn voor permanente gehoorschade en het kan jouw dagelijks functioneren enorm beperken.

Een onderzoek van VeiligheidNL laat zien dat zo’n 13% van de Nederlandse bevolking van 40 jaar en ouder enige vorm van gehoorschade of gehoorverlies ervaart. Zorg ervoor dat jij niet in deze groep valt door bovenstaande tips toe te passen!