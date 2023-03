Stembureaus geopend

De stembureaus in Nederland zijn geopend voor de Provinciale Staten en het bestuur van het waterschap in jouw buurt. Tot 21.00 uur zijn de stembureaus geopend.

De stemmen breng je in principe uit in de gemeente waar je woont. Wie een kiezerspas heeft aangevraagd kan ook in een andere gemeente stemmen, mits dit bureau is dezelfde provincie ligt als jouw woonplaats.

Met het stemmen op leden van de Provinciale Staten, stem je indirect ook voor de Eerst Kamer. De leden van de Provinciale Staten kiezen de leden van het Senaat.