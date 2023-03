Stembureaus nog tot 21.00 uur woensdagavond geopend

De stembureaus in Nederland zijn woensdagochtend om 07.30 uur geopend voor de Provinciale Staten en het bestuur van het waterschap in jouw buurt. Er kan woensdag tot 21.00 uur worden gestemd.

Kiezerspas

Je kunt in principe stemmen in de gemeente waar je woont. Wie een kiezerspas heeft aangevraagd kan ook in een andere gemeente stemmen, mits dit bureau is dezelfde provincie ligt als jouw woonplaats.

Indirect een stem voor de eerste Kamer

Met het stemmen op leden van de Provinciale Staten, stem je indirect ook voor de Eerst Kamer, de Senaat. De 75 leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van de twaalf Provinciale Staten. De leden van Provinciale Staten worden op hun beurt gekozen door de burgers van de provincie.

'Zwaardere' stem

De twaalf Provinciale Staten treden in feite als één kiescollege op. Wel weegt een stem van een Statenlid uit bijvoorbeeld Zuid-Holland zwaarder dan van een lid uit Drenthe. Dit komt doordat aan de stem van een Statenlid een bepaalde stemwaarde wordt gegeven, die afhangt van het aantal inwoners van de provincie.

Kleine partijen in de Eerste Kamer

De zetelverdeling vindt plaats op basis van evenredige vertegenwoordiging. Anders dan bij een districtenstelsel maken ook kleine partijen kans om gekozen te worden.