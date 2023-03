Bijna half miljoen euro weggesluisd door zogenaamde bankmedewerkers

Drie verdachten gearresteerd

'Dankzij politieonderzoek konden de zaken van deze slachtoffers worden herleid naar drie verdachten. Dit drietal is op dinsdag 14 maart op verschillende locaties in Nederland gearresteerd. Doorzoekingen leverden ook andere vondsten op zoals verdovende middelen en twee luchtdrukwapens', aldus de politie.

Bankhelpdeskfraude

Alle slachtoffers werden tussen augustus 2022 en februari 2023 opgebeld door zogenaamde ‘bankmedewerkers’ die op slinkse wijze hun vertrouwen wisten te winnen. Er zou iets mis zijn met de rekening van het slachtoffer en er moest snel worden gehandeld.

Slinkse wijze misleid

'Bijzonder in dit onderzoek was dat de nepbankmedewerker de slachtoffers op uiteenlopende manieren ‘hielpen’. Zo werd er gebruikt gemaakt van het versturen van phishinglinks in e-mails of via Whatsapp, het programma Anydesk en lieten de nepbankmedewerkers slachtoffers soms zelf geld overboeken naar ‘veilige kluisrekeningen’. Bij meerdere slachtoffers kwam men ook aan de deur om de pinpas op te halen', vertelt een rechercheur van Team Digitale Criminaliteit Midden-Nederland.

Verband tussen de zaken

Team Digitale Criminaliteit Midden-Nederland kreeg enkele van deze verhalen onder ogen en ondanks de verschillende methodes zagen zij dat er sprake was van een verband. 'We hebben door uitvoerig recherchewerk ondertussen meer dan 60 zaken aan elkaar gekoppeld. Daarbij is er voor bijna 500.000 euro weggesluisd en in handen terechtgekomen van criminelen. We denken echter dat er nog wel meer slachtoffers door het hele land zijn gemaakt', geeft de betrokken rechercheur aan.

Aanhoudingen

In het onderzoek uitgevoerd in samenwerking met de districtsrecherche Flevoland zijn er drie verdachten naar voren gekomen: Een 25-jarige en een 20-jarige man uit Schiedam en een 20-jarige man uit Delft.

De rechercheur licht toe: 'Vermoedelijk zijn deze verdachten betrokken bij het plunderden van bankrekeningen via online overschrijvingen en het gebruik van pinautomaten. Daarnaast is er geshopt bij verschillende (web)winkels op kosten van de slachtoffers.' De verdachten zijn op dinsdag 14 maart gearresteerd in Appingedam, Schiedam en Delft. Daarbij werden de rechercheurs uit Midden-Nederland ondersteund door verschillende ondersteuningsgroepen van andere eenheden. De verdachten zitten momenteel nog in hechtenis en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Resultaten doorzoekingen

Naast de aanhoudingen zijn er ook doorzoekingen geweest in vier verschillende woningen. Naast de nodige gegevensdragers zijn er verschillende andere goederen aangetroffen die doen vermoeden dat de verdachten zich ook met andere strafbare feiten bezighielden. Zo vonden rechercheurs 25.000 euro aan contant geld, een handelshoeveelheid aan verdovende middelen en een geldtelmachine. Verder zijn er bivakmutsen gevonden en twee luchtdrukwapens. Ook zijn er verschillende dure merkgoederen in beslag genomen.