Arrestatiebevel tegen Poetin uitgevaardigd door Internationaal Strafhof

Vrijdag 17 maart 2023 heeft Internationaal Strafhof (ICC) 'in het kader van de situatie in Oekraïne', een arrestatiebevel uitgevaardigd voor president Vladimir Poetin. Dit heeft het ICC zojuist bekendgemaakt.

Lvova-Belova

Daarnaast is er ook een arrestatiebel uitgevaardigd voor Maria Alekseyevna Lvova-Belova, commissaris voor kinderrechten in het kabinet van de president van de Russische Federatie', aldus het ICC.

Poetin

De heer Vladimir Vladimirovitsj Poetin, geboren op 7 oktober 1952, president van de Russische Federatie, zou verantwoordelijk zijn voor de oorlogsmisdaad van de onwettige deportatie van bevolking (kinderen) en de onwettige overbrenging van bevolking (kinderen) uit bezette gebieden van Oekraïne naar de Russische Federatie (volgens artikel 8(2)(a)(vii) en 8(2)(b)(viii) van het Statuut van Rome), zo meldt het ICC.

Poetin individueel strafrechtelijk verantwoordelijk

De misdaden zouden in ieder geval vanaf 24 februari 2022 zijn gepleegd in het door Oekraïne bezette gebied. Er zijn redelijke gronden om aan te nemen dat de heer Poetin individueel strafrechtelijk verantwoordelijk is voor de bovengenoemde misdrijven, (i) omdat hij de feiten rechtstreeks, samen met anderen heeft gepleegd en/of via anderen (artikel 25(3)(a) van het Statuut van Rome), en (ii) voor zijn falen om naar behoren controle uit te oefenen over civiele en militaire ondergeschikten die de daden hebben gepleegd.

Lvova-Belova

Mevrouw Maria Alekseyevna Lvova-Belova, geboren op 25 oktober 1984, commissaris voor kinderrechten in het kabinet van de president van de Russische Federatie, zou verantwoordelijk zijn voor de oorlogsmisdaad van de onwettige deportatie van bevolking (kinderen) en de onwettige overbrenging van bevolking (kinderen) uit bezette gebieden van Oekraïne naar de Russische Federatie (onder artikel 8(2)(a)(vii) en 8(2)(b)(viii) van het Statuut van Rome).

Lvova-Belova individueel strafrechtelijk verantwoordelijk

De misdaden zouden in ieder geval vanaf 24 februari 2022 zijn gepleegd in het door Oekraïne bezette gebied. Er zijn redelijke gronden om aan te nemen dat mevrouw Lvova-Belova individueel strafrechtelijk verantwoordelijk is voor de bovengenoemde misdrijven, omdat zij de feiten rechtstreeks, samen met anderen en/of via andere (artikel 25(3)(a) van het Statuut van Rome).

Onrechtmatige deportatie

Kamer van vooronderzoek II was op basis van de verzoeken van de Aanklager van 22 februari 2023 van oordeel dat er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat elke verdachte verantwoordelijkheid draagt voor de oorlogsmisdaad van onrechtmatige deportatie van bevolking en die van onrechtmatige overbrenging van bevolking uit bezette gebieden van Oekraïne aan de Russische Federatie, ten nadele van Oekraïense kinderen.

'Bovengenoemde aanhoudingsbevelen zijn uitgevaardigd naar aanleiding van de op 22 februari 2023 door het Openbaar Ministerie ingediende verzoeken', aldus het ICC.